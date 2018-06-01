В Республиканском онкодиспансере открылась молельная комната

Муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин открыл молельную комнату в Республиканском онкодиспансере, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

​ В отдельном помещении созданы все условия для совершения намаза и тахарата. Также там будут проводиться духовные беседы с пациентами диспансера. Молельная комната способна вместить одновременно до 10 человек.

Присутствовавший на церемонии открытия руководитель направления дагвата ДУМ РТ Нияз хазрат Сабиров, отметил, что в самые тяжелые минуты жизни человек обращается к Богу, поэтому так важно создавать условия для молитвы пациентов.

«Во время болезни люди вспоминают о Всевышнем, надеются на его милость и помощь, взывают к нему с молитвами. Но находясь на лечении, они не имеют возможность посещать мечеть. Вот почему так важно создавать пациентам условия для совершения поклонений к Создателю».

Отметим, что в Онкодиспансере также есть комната для православных.