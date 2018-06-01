Ещё
В Республиканском онкодиспансере открылась молельная комната
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Республиканском онкодиспансере открылась молельная комната 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин открыл молельную комнату в Республиканском онкодиспансере, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.
​ В отдельном помещении созданы все условия для совершения намаза и тахарата. Также там будут проводиться духовные беседы с пациентами диспансера. Молельная комната способна вместить одновременно до 10 человек.
Присутствовавший на церемонии открытия руководитель направления дагвата ДУМ РТ Нияз хазрат Сабиров, отметил, что в самые тяжелые минуты жизни человек обращается к Богу, поэтому так важно создавать условия для молитвы пациентов.
«Во время болезни люди вспоминают о Всевышнем, надеются на его милость и помощь, взывают к нему с молитвами. Но находясь на лечении, они не имеют возможность посещать мечеть. Вот почему так важно создавать пациентам условия для совершения поклонений к Создателю».
Отметим, что в Онкодиспансере также есть комната для православных.
АиФ Казань: последние новости
Роман и немцы. Гузель Яхина о новом романе и свиданиях с Казанью Подписчики «АиФ» из Казани выиграли водонагреватель В Татарстане разыскивают душевнобольную девушку, убежавшую в лес
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бесстыжая бабушка» Кондулайнен снялась голой33
Странные приспособления для женской груди2
Знаменитые дети, изменившие мир2
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе2
Девушек в купальниках перестали фотошопить12
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
03:46
Голливудские детки, которые позорят родителей
Дети Звёзды
06:36
Какие женщины распугивают мужчин
Психология
00:57
Девушек в купальниках перестали фотошопить
Мода
03:30
«Бесстыжая бабушка» Кондулайнен снялась голой
Звёзды
17:31
Звезды, которые застряли в образе
Звёзды
00:35
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
Звёзды
00:37
Фанаты спрашивают у Пынзарь, где ее грудь
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение