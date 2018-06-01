Угощала чаем с «Дошираком». Блеск и нищета звезды цирка Натальи Ростовцевой

Когда-то звезду цирка Наталью Ростовцеву называли советской Элизабет Тейлор . Роскошная брюнетка в расшитом вечернем платье многим казалась яркой, беззаботной и счастливой.

Но в судьбе этой женщины нашлось место всему: и славе, и любви, и забвению, и нищете.

Родилась в опилках

Последний раз с 80-летней Натальей Михайловной мы встречались за два года до её смерти. Тогда она признавалась, что уже не ждёт от жизни ничего хорошего, её тяготила нищая старость и беспробудно пивший сын. Чтобы как-то прокормиться, артистка продавала раритетные вещи из личного архива. Раз в несколько дней она выходила на угол Московской и Соборного и предлагала прохожим уникальные фотографии, афиши, сувениры и фарфоровые статуэтки.

Но мало кто узнавал в этой старушке с дрожащими руками и съехавшим на бок парике ростовскую знаменитость. Единственное, что расхватывали на местной барахолке сразу, так это её наряды, любоваться которыми когда-то приходило полгорода. И не только зрители.

Во время выступления даже кассирши и билетёры бросали все дела, чтобы посмотреть, в чём блистает Ростовцева. За 40 лет работы в цирке она лишь трижды появлялась в зале в одном и том же сценическом костюме. И это во времена, когда в вещевых магазинах выстраивались очереди! А у Натальи Михайловны была своя портниха, которая шила ей вещи, копируя образы голливудских красавиц. В ход шли самые разные материалы, в том числе занавески и скатерти.

Любовь к хорошим вещам маленькой Наташе привила мама, которая обожала свою единственную дочь. Обожал её и отец, руководивший бродячим цирком. Девочка в буквальном смысле появилась на свет в опилках шапито, во время очередных гастролей, и роды пришлось принимать цирковому ветеринару.

Наталья Михайловна вспоминала, что родители души в ней не чаяли, разрешая за кулисами всё. Но, несмотря на то, что впервые она вышла на сцену в четыре года, Михаил Иванович больше всего на свете боялся, что его дочь станет цирковой артисткой. С детства ей внушали, что она должна получить серьёзное образование и забыть о манеже.

«Папа мечтал о пенсии, ждал, когда наконец-то закончится эта кочевая жизнь, и они с мамой купят домик и начнут жить как простые люди, будут высыпаться, разобьют огород, и по воскресеньям к ним будут приходить гости. Он хотел, чтобы и у меня была такая жизнь, заставил поступить после школы на экономический факультет», — рассказывала Наталья Михайловна.

Двойной удар

Но этим мечтам так и не удалось свершиться. Родители Ростовцевой ушли из жизни совсем молодыми, обоим только исполнилось по 40 лет.

Трагедия разыгралась в Москве, сразу после представления. Отцу Натальи Михайловны внезапно стало плохо, позже врачи констатировали кровоизлияние в мозг. Он умер на руках у жены.

«Я тоже была рядом. И помню, как мама сказала, что жить без него не сможет, — говорила Наталья Михайловна. — Так оно и вышло. Пока ехала скорая, у неё остановилось сердце. В один день я потеряла всё».

Тогда все хлопоты на себя взял близкий друг семьи — Юрий Никулин . Он же добился того, чтобы девушке оставили служебную родительскую квартиру. А спустя несколько лет взял её на работу в свой знаменитый цирк, с которым она объездила полмира.

После ухода родителей, окончив вуз, Наташа по распределению уехала работать экономистом в Шахты, где встретила свою любовь. Она остановилась в той же гостинице, что и дирижёр оркестра консерватории Юлий Ростовцев. Спустя неделю он сделал ей предложение руки и сердца. Друзья родителей, циркачи, предложили жениху и невесте приготовить на свадьбу совместный музыкальный номер. Он так понравился гостям, что скоро стал эстрадным.

Оказалось, что у Натальи Михайловны блестящий слух. Вместе с Юлием они придумали музыкальный алфавит, в котором каждая нота обозначала ту или иную букву или цифру. Наталья с завязанными глазами мог­ла безошибочно понять, что ей передаёт, наигрывая, муж. И таким образом угадывала, что зрители доставали из карманов, писали на бумаге и так далее.

По словам Ростовцевой, заминка случилась лишь однажды, когда какой-то мужчина пришёл на представление с козой. Она никак не могла понять, о чём идёт речь в мелодии, и, в конце концов, всё-таки выпалила хоть и смешной, но правильный ответ. За номера музыкальной эксцентрики супругам присудили звание лауреатов эстрады. В этом амплуа с цирком Никулина они выступали на манежах по всему миру.

«Мы выступали вместе 40 лет! Казалось, целая жизнь, но они так быстро пролетели! — вздыхала Наталья Михайловна. — Когда Юлика не стало, я поняла, в каком счастье жила с ним все эти годы. Купалась в его обожании, нашему творческому союзу рукоплескали самые разные зрители, публика нас любила, а мы отвечали ей взаимностью. Легко в цирковую жизнь вписался и наш сын, Виталик. С пелёнок он ездил с нами по гастролям, рано начал сочинять музыку. Некоторые из его песен до сих пор популярны, как, например, «Здравствуй, цирк!».

Последнее желание

Но все закончилось вместе с уходом Юлия Яковлевича. После его смерти над семьёй Ростовцевых будто навис рок. Выступать без мужа Наталья Михайловна уже не могла. Её удивительный талант оказался никому не нужным. Артистку быстро выпроводили на пенсию. Сломался после потери отца и Виталий. Он стал выпивать, из цирка его уволили, вскоре бросила и жена, не выдержав запои мужа.

Сын оказался не только счастьем советской Элизабет Тейлор, но и её наказанием. Пропивая всю пенсию матери, он не стеснялся приводить в её квартиру собутыльников. Некогда уютное жилище быстро превратилось в грязный сарай, заваленный бутылками и окурками. Денег не хватало. И ставшая в одночасье нищей королева иллюзионистов попросту опустила руки…

Во время нашего последнего интервью Наталья Михайловна всё ещё пыталась произвести какое-то впечатление. Было видно, что она готовилась к встрече, наложила макияж, сделала причёску, пыталась прибраться в своей комнатушке. И чуть не плакала от того, что к чаю у неё был лишь пакет доширака в пустом отключенном холодильнике.

А спустя пару месяцев актриса неудачно упала и сломала шейку бедра. Забытая всеми, она оказалась прикованной к постели больше чем на год. Да, к ней приходил соцработник. Но эти дежурные визиты мало влияли на ситуацию. Ростовцева сильно исхудала. Сыну, страдающему алкоголизмом, было не до умирающей матери. Во время очередного загула он, по всей вероятности, уснул с зажжённой сигаретой. Вспыхнувший пожар чудом заметили соседи.

К счастью, никто из людей не пострадал, но квартира, которая и без этого выглядела жалкой, оказалась совсем не пригодной для жизни, стоял тяжёлый запах гари, валялись осколки разбитого окна. Наталье Михайловне пришлось перебраться в дом престарелых, хотя до последнего она от этого предложения отказывалась, всё переживала за своего Виталика, мол, совсем пропадёт.

Об этой истории тогда писали многие газеты. Нашлись добровольцы, которые привели квартиру циркачки в порядок. Но вернуться в дом, где она когда-то была счастлива, Наталья Михайловна так и не смогла. В апреле 2016 года старушка умерла в казённых стенах. Послед­ним желанием звезды манежа была просьба похоронить её рядом с любимым Юликом.

Сегодня они лежат рядышком на Северном кладбище Ростова. А год назад неподалёку появилась могила их сына, Виталия Ростовцева , чьё сердце остановилось на 52-м году жизни. Похоронами мужчины занималась его бывшая жена, которая провожала в последний путь и бывшую свекровь.

Несмешной цирк

Несмотря на тот праздник, который циркачи устраивают на манеже, их профессия, пожалуй, самая ненадёжная.

Например, известный ростовский иллюзионист и каскадёр, друг нашей газеты Борис Артемьев вспоминал, как в 90-е годы старые артисты стали никому не нужными.

Тогда-то и молодые трюкачи еле сводили концы с концами, а старикам только и оставалось, что ждать смерти. В донской столице, которая, в общем-то была цирковым городом, жили более полусотни цирковых пенсионеров, многие из которых когда-то воевали на фронте. И большинство из них оказалось за чертой бедности.

В это же время Артемьев услышал в новостях, что американские власти отдавали жителям развалившегося Советского Союза армейские пайки, оставшиеся после операции «Бу­ря в пустыне». Он стал узнавать у ростов­ских чиновников, можно ли как-то доставить в регион часть этой гуманитарной помощи.

Но никто не хотел с этой авантюрой связываться. Тогда Борис Алексеевич отправился в Москву, пробился в посольство США и выбил целый контейнер с продуктами. Ему лично сгрузили на лётном поле полторы тонны пайков.

Всё это богатство клоун фурами повёз на Дон и раздал старикам, которыми когда-то мальчишкой восхищался из-за кулис. К сожалению, до некоторых эта помощь не дошла. Артемьев со слезами на глазах вспоминал, как пришёл с целой авоськой консервов, чая, кофе и конфет к местной легенде Владимиру Яковенко. Знаменитый Суховей жил один в коммуналке и умер за несколько дней до этого визита. Как потом сказали соседи, скорее всего, от голода.