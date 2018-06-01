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Во имя брокколи и сельдерея: самые известные вегетарианцы среди звезд
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Во имя брокколи и сельдерея: самые известные вегетарианцы среди звезд 

SNCmedia.ru 55 минут назад
Фото: SNCmedia.ru
Джаред Лето
В свои 46 Джаред Лето выглядит чуть старше среднестатистического подростка, причем свой секрет вечной молодости актер и музыкант никому не выдает. По одной из версий, выглядеть так здорово ему помогает особая система питания. Лето — вегетерианец, он придерживается специальной диеты с 1993 года. Ходят слухи, что звездный красавчик употребляет в пищу только фрукты, но есть в его рационе и весьма странные пункты меню: так, например на съемках клипа A beautiful life он пил сок из корней кактуса и крови жертвенного козленка.
Натали Портман
«Мой отец врач. Однажды, когда мне было 8 лет, он взял меня с собой на медицинскую конференцию. Там хирурги демонстрировали опыт на живом цыпленке. Мне стало так плохо от того, что он обречен на мучительную смерть, что с тех пор я никогда больше не брала в рот мяса. Не собираюсь никого агитировать за этот образ жизни, просто очень люблю животных и поступаю так, как велит мне совесть. У каждого из нас есть право на выбор», — рассказывала актриса в одном из интервью. Кстати, именно по этой причине, как показывают опросы, люди чаще всего переходят на растительную пищу.
Джессика Честейн
В отличие от Натали Портман Джессика Честейн в вопросах вегетерианства старается переманить на свою сторону как можно больше людей. В свое время отказаться от мяса она убедила даже собственную мать. «Она однажды гостила у меня и невольно сидела на моей диете в течение двух недель. Она очень удивилась тому, что у нее улучшилось самочувствие, и появилось так много энергии, что она захотела открыть вегетарианский ресторан, в чем я ей немного помогла!» — рассказывала актриса. Сама Джессика не ест мясо с раннего детства. Просто потому, что ей не нравится вкус.
Памела Андерсон
Памела Андерсон утверждает, что вегетерианство помогает ей сохранить молодость (привет, Джаред Лето!). Самые популярные продукты в меню сексапильной красотки — фрукты, овощи, крупы, хумус, фисташки, а также французский хлеб. Стоит отметить, что даже в свои 50 актриса выглядит превосходно. При этом она терпеть не может занятия в спортзале и считает, что это скучно и бессмысленно.
Брэд Питт
Как ни странно, в Бранджелине вегетерианкой была отнюдь не Энджи. Актриса наоборот крайне негативно высказывалась об увлечении мужа такой системой питания. «Я была вегетарианкой в течение долгого времени, и это чуть не убило меня. Я поняла, что получала недостаточно пищи, и чувствовала себя очень плохо», — рассказывала она в разговоре с журналистами. Больше всего Джоли расстраивало то, что будучи вегетерианцем, муж не собирался отказываться от вредных привычек, что могло сильно сказаться на его здоровье. Надеемся, сейчас актер более ответственно к этому относится.
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