Забава и Добрыня: какие необычные имена для детей южноуральцы выбрали в мае

В мае на Южном Урале появились на свет 3372 малыша. Такие данные приводит Госкомитет по делам загс Челябинской области.

— В список самых популярных имён для девочек в мае вошли Виктория, Анастасия, София, Мария, Дарья, Арина, Ева, Алиса, Анна, Валерия, — рассказали в загсе. — Популярными именами для мальчиков стали Артём, Михаил, Александр, Максим, Никита, Дмитрий, Иван, Матвей, Егор, Кирилл.

Многие южноуральцы по-прежнему оригинальничают с именами для своих детей. Например, в числе редких имён в мае оказались у девочек — Изабелла, Тея, Даниэлла, Устинья, Оливия, Виолетта, Аксинья, Зоя, Любава, Ефимия, Забава. Редкие имена мальчиков — Эдгар, Булат, Адам, Демьян, Добрыня, Клим, Гордей, Яков, Архип, Мефодий.

Самыми необычными именами, которые давали южноуральские семьи свои дочерям в апреле, стали Владимира, Евангелия, Ариетта, сыновьям — Ролан, Гектор и Максимильян.