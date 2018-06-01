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Включили цивилизацию
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Включили цивилизацию 

Вечерняя Москва 49 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
У меня счастье. Мелкое, бытовое, очень личное. Дали горячую воду. Почему-то у меня в доме отключают всегда в первых рядах, в мае. Но зато и радость какая: отстрадать-отмаяться, а потом радоваться. Вот она, вода, горячая водичка.
Почему-то хорошее познается только на контрасте. Когда зуб не болит — о нем не думаешь; когда интернет работает во всю мощь, воспринимаешь это как само собой разумеющееся. И все остальные блага цивилизации — так же. Привыкли, не замечаем, не ценим даже.
Горячая вода. Холодная. Электричество. Вай-фай. Мультиварка. Посудомоечная машинка, стиральная.
Лишить хоть чего-то, хоть ненадолго — и уже страшный дискомфорт. Ноет пострашнее разболевшегося зуба.
И, конечно, брюзжим, поглядев график отключения горячей воды. Нарушение прав человека налицо. Да-да, мы все понимаем, профилактика необходима, но можно ли как-то не отключать? Обязательно кто-то так скажет. И я скажу. А потом призову здравый смысл, который подскажет: уже и не так долго длится эта самая необходимая профилактика. Всего-то десять дней. Пережить можно.
А помните — раньше на месяц почти отключали горячую воду? Мой старший коллега, человек-философ, сказал:
— А ведь в отключении горячей воды на целый месяц был смысл. Восстанавливались старые связи. Вот, бывало, роман уже окончен, и нет повода позвонить. А тут раз — и горячую воду отключили. Звонишь ей: а у меня воду отключили! А она такая: ну, приезжай! И берешь бутылку вина и покупаешь клубнику, и едешь… Помыться — тоже, заодно. И все потом по-новой начинается.
Вздохнул и поглядел в окно. Задумался о чем-то личном. За окном метелью летел тополиный пух, пожилая дама придерживала шляпку, чтобы не унесло ветром.
А и то верно! Я тоже вспомнила, как ездили, всей семьей, мыться к дальним родственникам (у «ближних» воду отключали в тот же период, что и у нас). Виделись редко — а тут такой повод встретиться всей семьей! Накрывался стол. Оливье, пироги. И долгие, долгие разговоры: пока все вымоются, пока высохнут длинные косы у девчонок.
Романтика!
Вспоминаю и смеюсь. Это уже — область воспоминаний. Кто сейчас поедет мыться к родне? Можно и нагреватель купить, если совсем уж невмоготу.
Но, знаете, десять дней проходят быстро. Хорошо, что сейчас только на десять дней отключают. А еще лучше — что мне-то уже горячую воду дали! «Включили цивилизацию», как сказала соседка Раиса.
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