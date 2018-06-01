Включили цивилизацию

У меня счастье. Мелкое, бытовое, очень личное. Дали горячую воду. Почему-то у меня в доме отключают всегда в первых рядах, в мае. Но зато и радость какая: отстрадать-отмаяться, а потом радоваться. Вот она, вода, горячая водичка.

Почему-то хорошее познается только на контрасте. Когда зуб не болит — о нем не думаешь; когда интернет работает во всю мощь, воспринимаешь это как само собой разумеющееся. И все остальные блага цивилизации — так же. Привыкли, не замечаем, не ценим даже.

Горячая вода. Холодная. Электричество. Вай-фай. Мультиварка. Посудомоечная машинка, стиральная.

Лишить хоть чего-то, хоть ненадолго — и уже страшный дискомфорт. Ноет пострашнее разболевшегося зуба.

И, конечно, брюзжим, поглядев график отключения горячей воды. Нарушение прав человека налицо. Да-да, мы все понимаем, профилактика необходима, но можно ли как-то не отключать? Обязательно кто-то так скажет. И я скажу. А потом призову здравый смысл, который подскажет: уже и не так долго длится эта самая необходимая профилактика. Всего-то десять дней. Пережить можно.

А помните — раньше на месяц почти отключали горячую воду? Мой старший коллега, человек-философ, сказал:

— А ведь в отключении горячей воды на целый месяц был смысл. Восстанавливались старые связи. Вот, бывало, роман уже окончен, и нет повода позвонить. А тут раз — и горячую воду отключили. Звонишь ей: а у меня воду отключили! А она такая: ну, приезжай! И берешь бутылку вина и покупаешь клубнику, и едешь… Помыться — тоже, заодно. И все потом по-новой начинается.

Вздохнул и поглядел в окно. Задумался о чем-то личном. За окном метелью летел тополиный пух, пожилая дама придерживала шляпку, чтобы не унесло ветром.

А и то верно! Я тоже вспомнила, как ездили, всей семьей, мыться к дальним родственникам (у «ближних» воду отключали в тот же период, что и у нас). Виделись редко — а тут такой повод встретиться всей семьей! Накрывался стол. Оливье, пироги. И долгие, долгие разговоры: пока все вымоются, пока высохнут длинные косы у девчонок.

Романтика!

Вспоминаю и смеюсь. Это уже — область воспоминаний. Кто сейчас поедет мыться к родне? Можно и нагреватель купить, если совсем уж невмоготу.

Но, знаете, десять дней проходят быстро. Хорошо, что сейчас только на десять дней отключают. А еще лучше — что мне-то уже горячую воду дали! «Включили цивилизацию», как сказала соседка Раиса.