«Можете осуждать меня»: Рита Дакота рассказала о сложностях материнства

Окружающие часто осуждают молодых мам за то, что те испытывают много негативных эмоций после родов. И хотя этому есть научное объяснение, в глазах общественности те женщины, которые не в восторге от круглосуточного пребывания с ребенком, вовсе не вызывают сочувствия. Своим опытом поделилась певица Рита Дакота

Не секрет, что материнство связано не только с позитивом. О том, что улыбающийся розовощекий малыш будет радовать мать 24 часа в сутки, думают только те женщины, которые не имеют детей. В реальности дела обстоят несколько иначе и малыши приносят не только счастье, но и тревогу, слезы и переживания, поскольку привычный образ жизни меняется навсегда. 28-летняя выпускница «Фабрики звезд» Рита Дакота недавно родила дочь Мию. Девочка стала первенцем для Риты и ее супруга Влада Соколовского . Знаменитость часто пишет в Инстаграме о своей жизни и советуется с поклонниками. Один из недавних постов сильно обеспокоил их: «А теперь расскажу, как было на самом деле. Сказать, что мне страшно — не сказать ничего… Я, в принципе, готова к совершенно любой реакции на то, что собираюсь рассказывать вам ближайшую неделю в постах, не готова только к одному — молчать об этом еще хоть один день… Мне плавать, будь что будет. Можете осуждать меня, кидать копья, меряться „у кого жизнь сложнее“, отписываться и кричать об этом в комментах».

Исполнительница указала, что столкнулась с «самой страшной послеродовой депрессией на свете» и сейчас она впервые может говорить об этом с другими, может посмотреть на себя и ситуацию со стороны. Рита отмечает, что раньше считала, что депрессия — это когда плачешь под фильм «Дневник Бриджит Джонс», ешь мороженое в горе из подушек и одеял, но на самом деле все оказалось куда печальнее: «Депрессия — это когда ты живешь себе счастливо, искренне улыбаешься, снимаешь влоги и вот сидишь себе на Бали, рядом красивая здоровая малышка сопит в кроватке, любимый муж вон за окном плавает в бассейне, живая и здоровая мамочка чистит на кухне манго, у тебя есть деньги на карте, друзья на лежаках слушают хип-хоп, менеджер пишет что у тебя новый крутой контракт, а ты смотришь в небо и говоришь „Господи, почему я не умерла в родах? Как бы я хотела умереть“…»

Дакота понимает, что многим ее рассуждения покажутся блажью, которая вызвана тем, что она «с жиру бесится», как говорят в народе. Но ей не помогали мысли о том, что у других мам есть куда более серьезные проблемы, которых ей удалось избежать — больные дети, отсутствие денег и мужчины рядом. От осознания этого ей становилось хуже, уныние становилось еще сильнее и ей сложно было даже дышать. Певица планирует продолжать рассказывать в следующих постах о причинах угнетенного состояния, поскольку уверена, что проблемы, с которыми она столкнулась, не чужды многим новоиспеченным мамам. Фанаты поблагодарили кумира за честность и начали делиться аналогичными историями: «У меня двое малышей, все как ты пишешь, вроде все есть, вроде достаток, а тяжело и не знаешь, чем себе помочь… Даже праздники, поездки не дают этого. Все со временем проходит». «Как же это знакомо!» «О сложностях материнства не принято говорить, только о хорошем надо, а ведь есть и проблемы».