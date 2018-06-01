Ещё
Почему православные полнее католиков
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему православные полнее католиков 

Кириллица 41 минуту назад
Фото: Кириллица
В русской культуре упрочился сатирический образ православного священника как толстого «попа». На самом деле, среди нашего священства полных людей не больше, чем среди мирян, а нынешние молодые клирики стараются поддерживать форму. Но по сравнению со священством Католической церкви, некая полнота наших служителей иногда очевидна.
Во многом это связано с разным отношением к постам. В Православной церкви существует 4 многодневных поста (Великий, Рождественский, Петров, Успенский), постные дни (среда и пятница, канун Богоявления, день Усекновения главы Иоанна Предтечи, Воздвижение Креста Господня), и трёхдневный пост перед Причащением. В среднем получается, что постных дней у православных больше, чем скоромных. К тому же, многие посты имеют довольно жёсткий устав.
Пост и воздержание
В католицизме отношение к посту иное — как к общему воздержанию от излишеств. Католики разделяют понятия «пост» и «воздержание». Пост — это ограничение приёмов пищи в течение дня: например, один полноценный, и два с какими-либо ограничениями. Воздержание — это отказ от мяса.
Сегодня постовая практика в католицизме такова:
— Великий пост — это 40 дней перед Пасхой (без воскресений).
— Адвент — 4 воскресенья перед Рождеством. Сегодня это не постный период, но к нему особое отношение. Осталась практика воздержания от мяса в Сочельник, традиция исповеди и Причастия в этот период, тёмный цвет облачений священства.
— Все пятницы — дни воздержания (это связано, как и в православии, с воспоминанием Страстей Христовых).
— Кануны некоторых больших праздников.
–Евхаристический пост — отказ от пищи лишь за час до Причастия (в православии это не менее 6 часов).
Пищевые ограничения в католицизме мягче, и многие католики их не соблюдают строго. Вместо этого они совершают особые молитвенные правила, дела милосердия, отказываются от развлечений.
Русское православное священство (даже по сравнению с клириками поместных православных церквей), поставлено в более жёсткие «пищевые» условия. Частота и строгость постов (особенно для монахов), необходимость служения Литургии натощак, когда первый, а то и единственный приём пищи может случиться не ранее 14 часов, большое количество углеводов, особенности российского климата и рациона — всё это, конечно, неблагоприятно сказывается на здоровье и фигуре нашего рядового православного батюшки.
Кириллица: последние новости
В каком возрасте на Руси становились бабками Какие ругательства есть на Северном Кавказе Чем занималась Анна Ярославна после свадьбы
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бесстыжая бабушка» Кондулайнен снялась голой33
Странные приспособления для женской груди2
Знаменитые дети, изменившие мир2
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе2
Девушек в купальниках перестали фотошопить12
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
03:46
Голливудские детки, которые позорят родителей
Дети Звёзды
06:36
Какие женщины распугивают мужчин
Психология
00:57
Девушек в купальниках перестали фотошопить
Мода
03:30
«Бесстыжая бабушка» Кондулайнен снялась голой
Звёзды
17:31
Звезды, которые застряли в образе
Звёзды
00:35
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
Звёзды
00:37
Фанаты спрашивают у Пынзарь, где ее грудь
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение