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Анастасия Стоцкая перестала скрывать лицо младшей дочери
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Анастасия Стоцкая перестала скрывать лицо младшей дочери 

Teleprogramma.pro 42 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
8 прошлого года Анастасия Стоцкая стала мамой во второй раз, она родила дочь Веру в одной из столичных клиник. Спустя несколько недель после появления дочери на свет звезда мюзиклов вышла из декрета, сейчас Анастасия уже вовсю работает над новыми проектами, о чем охотно рассказывает своим подписчикам в Instagram. Публикует актриса в микроблоге и фотографии своей семьи, правда, до недавних пор лицо младшей дочери Стоцкая предпочитала скрывать, однако в честь Дня защиты детей все-таки сделала исключение.
"Мои любимые сопящие чернышики… Мой смысл жизни… Пусть все детки будут счастливы и здоровы! Сегодня, мне кажется, тот самый нужный и правильный день, когда особенно нужно помогать тем ребяткам, чье счастливое детство украла тяжелая болезнь", — подписала Анастасия трогательный кадр с наследниками, который был сделан год назад, а в комментариях к публикации получила множество позитивных откликов от пользователей с пожеланиями семейного благополучия и здоровья детям.
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Напомним, от брака с супругом Сергеем у Анастасии также подрастает сын Саша. В интервью Teleprogramma.pro Стоцкая признавалась, что мальчик во всем помогал маме еще во время ее беременности и с нетерпением ждал дня рождения младшей сестрички. «Я стараюсь как можно больше времени проводить с Сашей, уже сейчас даю ему возможность почувствовать свою значимость в жизни маленького человечка. К примеру, мы с сыном выбирали игрушки для младенца. Даю сыну понять, что без него я не справлюсь, что он будет старшим, а значит — примером», — говорила Стоцкая нашему корреспонденту.
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