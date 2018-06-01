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В Татарстане разыскивают душевнобольную девушку, убежавшую в лес
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В Татарстане разыскивают душевнобольную девушку, убежавшую в лес 

АиФ Казань 34 минуты назад
Фото: АиФ Казань
Спасатели разыскивают душевнобольную 23-летнюю девушку, сообщает «Татар-информ».
31 мая около полудня по номеру «112» поступило сообщение от женщины, которая рассказала, что пропала ее дочь. По ее словам, они возвращались из нижнекамской больницы, когда у ее душевнобольной дочери случился приступ. Девушка побежала в сторону детского лагеря «Свердловец», срывая с себя одежду. Женщина попыталась ее догнать, но не смогла. Тогда она обратилась за помощью к скотникам, но к тому моенту девушка переплыла реку Шешма и убежала в лес. Прибывшие на месте спасатели осмотрели всю береговую линию, но девушку не нашли. После заката поиски были приостановлены и возобновлены утром 1 июня.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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