В Татарстане разыскивают душевнобольную девушку, убежавшую в лес

Спасатели разыскивают душевнобольную 23-летнюю девушку, сообщает «Татар-информ»

31 мая около полудня по номеру «112» поступило сообщение от женщины, которая рассказала, что пропала ее дочь. По ее словам, они возвращались из нижнекамской больницы, когда у ее душевнобольной дочери случился приступ. Девушка побежала в сторону детского лагеря «Свердловец», срывая с себя одежду. Женщина попыталась ее догнать, но не смогла. Тогда она обратилась за помощью к скотникам, но к тому моенту девушка переплыла реку Шешма и убежала в лес. Прибывшие на месте спасатели осмотрели всю береговую линию, но девушку не нашли. После заката поиски были приостановлены и возобновлены утром 1 июня.