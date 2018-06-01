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Что за пятна появились на листьях розы?
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Что за пятна появились на листьях розы? 

7dach.ru 37 минут назад
Фото: 7dach.ru
Это ЧП (черная пятнистость) или что-то другое? Розы у меня всего 4 года и особо пока не болели, поэтому я не очень разбираюсь в признаках. Если ЧП, чем лучше обработать? «Фитоспорин» поможет или нужно что-то более ядовитенькое ((
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