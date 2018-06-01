Что за пятна появились на листьях розы?

Это ЧП (черная пятнистость) или что-то другое? Розы у меня всего 4 года и особо пока не болели, поэтому я не очень разбираюсь в признаках. Если ЧП, чем лучше обработать? «Фитоспорин» поможет или нужно что-то более ядовитенькое ((