В ГД внесен законопроект о продлении до трех лет периода выплат ежемесячного пособия по уходу за ребенком

«По состоянию на 1 января 2016 г. россиян в возрасте от 25 до 35 лет насчитывалось 25 млн человек, а в возрасте до 10 лет — всего 17 млн Это означает неизбежное сокращение численности населения страны по мере смены поколений на 30%. Данная тенденция затрагивает все национальности страны и может быть изменена только через развитие социальных программ и принятия законодательных решений, которые смогут реально повлиять и оказать стимулирующее воздействие на уровень рождаемости в нашей стране. Такой мерой может быть предлагаемая законопроектом новелла, предполагающая продление срока выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет», — говорится в пояснительной записке.

Авторы подчеркивают, что сейчас в России «число ясельных групп для детей младше 1,5 лет ничтожно мало», в связи с чем женщины с малолетними детьми не могут выйти на работу и оказываются полностью зависимы от поддержки семьи и окружения.

Помимо этого, законопроектом предлагается внести в законодательство ряд изменений для решения социальной несправедливости в отношении неработающих женщин. «Женщинам, которые не работают, пособие по беременности и родам не выплачивается вообще. Например, домохозяйки, которые никогда не работали и не служили либо же трудились неофициально и не имели отчислений в Фонд социального страхования РФ, не получают указанных выплат. Кроме того, аналогично не получают указанные выплаты лица, проходящие очно-заочную и заочную форму обучения», — уточняется в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается предусмотреть выплаты пособия по уходу за ребенком в отношении обучающихся в профессиональных и высших образовательных учреждениях женщин. Также предполагаются выплаты женщинам, работающим в течение одного года за двухлетний период, предшествующий обращению за пособием. Это обусловлено требованием законодательства о расчете выплат на основании сумм заработка женщины за последние два года.

«В этом случае женщина, которая уволилась по собственному желанию, сможет получать пособие (ведь женщину могут неофициально склонить против ее воли к увольнению по собственному желанию, что автоматически лишит ее пособия). Также дополнительно пособие смогут получать женщины, которые все-таки работали, в отношении которых уплачивались взносы в ФСС, но, в случае, если женщина не работает на момент обращения за пособием, уплаченные за нее взносы обнуляются и женщина теряет социальную гарантию, что представляется несправедливым», — уточнили депутаты.

Авторы инициативы подчеркивают, что целями законопроекта являются: улучшение демографической ситуации в стране, решение проблемы дефицита мест в детсадах и занятости молодых матерей, а также усиление соцзащиты женщин, подлежащих обязательному соцстрахованию или проходящих службу в государственных органах или военную службу по контракту.

«Реализация проекта потребует дополнительных расходов за счет средств федерального бюджета, а также бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации», — добавили авторы.