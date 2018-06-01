«Перспективы самые ужасные»: родившая Зейналова рассказала о недуге

Светлана Зейналова сообщила о неутешительном диагнозе, который ей поставили, когда она ждала второго ребенка. По признанию ведущей, перспективы у нее были «самые ужасные».

Вот уже несколько дней Светлана Зейналова находится в клиническом госпитале «Лапино». На днях популярная телеведущая родила второго ребенка и теперь активно восстанавливается. Счастливая и благодарная Светлана опубликовала на своей страничке в Instagram врача, который вел ее беременность, и сообщила, насколько важной и ценной оказалась помощь специалиста.

Как выяснилось, у Зейналовой беременность на поздних сроках протекала с осложнениями. «Моему диагнозу „преэклампсия“, конечно, не обрадовались, но и не испугались. Знаете что это? Это когда давление 160/100 и мир уже не такое прекрасное место, каким казался, и перспективы тебе этот недуг рисует самые ужасные -не дай бог никому! Было страшно, если честно», — призналась Светлана.

Ведущая Первого канала рассказала, что врач был готов оказывать ей помощь в любое время дня и ночи, за что она очень благодарна. «Бедная Ольга Николаевна была на связи 24 часа в сутки, даже когда находилась на больничном 😀 я ей звонила с навязчивой настойчивостью параноика, и она с честью выдержала мой напор! Весь коллектив Госпиталя запомнил меня надолго и возились со мной, мне кажется, все по очереди))) Медсестры знали уже в лицо и по имени и поили валерьянкой по вечерам))) И я хочу сказать всем врачам на свете и Ольге Курбацкой особенно СПАСИБО!» — завершила свой пост Зейналова.

Напомним, популярная телеведущая родила дочь 27 мая. Отцом ребенка является гражданский муж Светланы Зейналовой Дмитрий, который на несколько лет младше. Ее это поначалу смущало, однако мужчина не отступился. Более того, он покорил Светлану трогательной заботой о ее дочери от первого брака Александре (девочка имеет особенности развития). Диагноз «аутизм» Саше поставили, когда ей было полтора года.