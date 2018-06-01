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Предприниматели из Псковской и Владимирской областей приехали на ярмарку в Черемушки
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Предприниматели из Псковской и Владимирской областей приехали на ярмарку в Черемушки 

Управа района Черемушки 13 минут назад
Фото: Управа района Черемушки
Сегодня, 1 июня, в районе Черемушки снова заработала региональная ярмарка. На этот раз, на Нахимовский проспект, владение 51/21 приехали сельхозпроизводители из Псковской и Владимирской областей.
Региональная ярмарка будет открыта до 7 июня. Кроме ярмарки возле стации метро «Профсоюзная», на Юго-Западе Москвы торговые площадки открылись на пересечении Новоясеневского проспекта и Профсоюзной улицы. Там всю неделю будут продаваться товары из Белгородской области.
Напомним, продолжают привлекать покупателей и ярмарки выходного дня. В 2018 году фермеры впервые получили 20 процентов мест в группе товаров «овощи и фрукты». На этих ярмарках можно приобрести продукцию сельхозпроизводителей: овощи, фрукты, зелень, ягоды, джемы, варенье и соки, мясомолочную продукцию, рыбу и морепродукты.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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