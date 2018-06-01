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Две девушки из Новосибирска пробились в лидеры рейтинга самых сексуальных россиянок
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Две девушки из Новосибирска пробились в лидеры рейтинга самых сексуальных россиянок 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Две девушки из Новосибирска попали в топ-100 самых сексуальных участниц конкурса Miss MAXIM, который проводит редакция известного мужского журнала.
На 5-м месте оказалась 25-летняя Екатерина Киселёва, а на 13-м — 18-летняя Кристина Душина.
По условиям конкурса, девушек выбрали по фото в социальных сетях с хештегом конкурса, а затем отобрали сотню самых сексуальных. Тех, кто попал в это число, пригласили в Москву на специальную закрытую фотосессию, чтобы из них выбрать десятку, а затем — победительницу. Она украсит обложку сентябрьского номера журнала MAXIM.
Как пояснили корреспонденту НГС в редакции журнала, фотосессии пройдут на следующей неделе и обе девушки из Новосибирска пообещали приехать.
Первые три места в рейтинге заняли участницы из Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Перми.
Всего в конкурсе приняли участие несколько девушек из Новосибирска — они начали публиковать свои снимки ещё в марте.
Многие сибирячки не прошли в следующий этап конкурса. Корреспондент НГС познакомился с теми, кто оказался в списке 360 лучших, и попросил их рассказать, как они относятся к откровенным фотосъёмкам и как с ними познакомиться.
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Женский форум
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