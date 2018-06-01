«Укрощение» капризной ягоды. Как вырастить хороший урожай клубники?

Многие садоводы считают клубнику капризной ягодой. Мол, терпения требует в уходе: на зиму укрой, чтобы не вымерзла, усы убери, за лето раза три подкорми, удобрить не забудь, придумай, как ягоду собрать сухую и чистую. Кандидат биологических наук, педагог Детского эколого-биологического центра Юлия Коваль рассказала «АиФ-Красноярск» про несложный и не трудозатратный способ выращивания любимой всеми клубники.

Обойдёмся без прополки

Влад Алексеев, корреспондент «АиФ-Красноярск»: Юлия Николаевна, клубнику очень любят сорняки. А поскольку ягода после посадки начинает давать побеги — усы, полоть её крайне сложно. Есть способ избавиться от изнурительной прополки?

— Способ есть, он довольно простой, лично я использую только его и очень довольна. Сначала готовлю грядку для посадки, вношу различные удобрения и микроэлементы, затем раскатываю укрывной материал. Прорезаю в нём отверстия крест-накрест, делаю лунку и высаживаю клубнику. Благодаря такому мульчированию на грядке не растут сорняки, усики не укореняются, их становится немного, а ягода остаётся сухой и чистой. Правда, соседи скептически относятся к этому способу выращивания, но меня он вполне устраивает. Более того, поскольку клубника плодоносит три года, укрывной материал не убираю, оставляя его на зиму. По истечении трёх лет меняю и грядку, и укрывной материал — покупаю новый. Если не считать это минусом, то остаётся лишь одна проблема при таком способе выращивания — появление под укрывным материалом муравейников. Я избавляюсь от них, либо поливая места скопления кипятком, либо посыпаю пищевой содой.

— Садовую крупноплодную землянику в простонародье называют клубникой. В чём отличие клубники от земляники?

— Есть несколько видов ягоды. Правильнее назвать её земляникой садовой крупноплодной. Но для простоты говорим «клубника». Есть земляника более мелкая, есть более крупная. И она отличается по вкусу. Мелкая слаще, запашистей, напоминает вкус лесных ягод. Крупная немного водянистая, но при этом тоже очень вкусная. Я бы обратила внимание садоводов на гибриды клубники F1, среди которых много сортов, они отличаются свойствами, но характеризуются тем, что кусты не слишком загущены, у них меньше листвы и усиков. А плодоношение высокое. Правда, многие гибриды клубники боятся морозов, поэтому на зиму их лучше укрыть.

Хочу порекомендовать садоводам земклубнику. Это гибрид, выведенный нашими селекционерами, морозоустойчив. Кусты высокие, мощно развитые, цветоносы высокие, у некоторых сортов — прямостоячие даже при полной зрелости ягод. Гибрид урожайный, ягоды сладкие, запашистые. Земклубника была получена путём скрещивания сортов садовой земляники с клубникой сорта «Миланская».

Способы размножения

— Можно ли вырастить рассаду клубники самостоятельно и сколько лет она плодоносит?

— Есть два способа получения рассады: из семян или усами. Чтобы вырастить рассаду из семян, высаживаем их дома в феврале. После того как почва отогреется, укореняем на отведённое место на даче.

Довольно часто садоводы размножают клубнику усами. Их лучше брать от так называемого маточного куста, то есть от куста, который даёт наибольшее количество усов. Отмечу, что у гибридов при таком способе размножения падают их сортовые особенности, урожайность несколько снижается, поэтому рассаду гибридов лучше выращивать из семечек.

После посадки рассады урожайность ягоды высокой не будет, но в последующие три года при правильном уходе клубника вас порадует.