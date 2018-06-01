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Прическа из брокколи и платье-гирлянда: блогер пародирует наряды знаменитостей
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Прическа из брокколи и платье-гирлянда: блогер пародирует наряды знаменитостей 

PlayboyRussia.com 1 час назад
Фото: PlayboyRussia.com
Молодой инстаграм-блогер из Италии Эмануэле Феррари (Emanuele Ferrari), также известный как Эми (Emi), публикует в своем аккаунте пародии на фотографии знаменитостей.
Он копирует их образы в дорогих нарядах с помощью подручных средств — мешков для мусора, скотча, кухонной утвари, диванных подушек, карандашей, маркеров, хлеба, конфет, картона, диванных подушек и многого другого. Несмотря на контраст используемых материалов, фотографии Феррари получаются очень похожими на оригинал!
Парень публикует пародии с 2014 года, в настоящий момент на него подписано 785 тысяч человек.
Здесь и далее фото @_emilife
Пародия на наряд Блейк Лайвли, вошедшей в нашу подборку самых горячих блондинок современности. В нем Лайвли пришла на Met Gala 2018 — ежегодный благотворительный бал Музея Истории Костюма. В этом году темой мероприятия была «Божественные тела: мода и католическое воображение».
Вот еще несколько образов с этого же бала. Индийская актриса, модель и певица Приянка Чопра.
Мадонна.
Американская певица Карди Би.
Рианна.
Меган Маркл, жена принца Гарри.
Чтобы воссоздать черно-зеленый оттенок волос Кайли Дженнер, итальянец приклеил к своей голове пачку маркеров и еше несколько ватных палочек на грудь.
Кстати для другой прически Дженнер Феррари выбрал другие канцелярские принадлежности.
Снова Рианна и еще один креативный способ изобразить необычную прическу.
Кстати, блогер копирует не только женщин. Вот, например, пародия на американского актера Зака Эфрона.
А это рэпер Ghali.
Бейонсе.
Ники Минаж.
Американская супермодель, актриса и певица Тайра Бэнкс.
Майли Сайрус.
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.
Ранее мы рассказывали про Селесту Барбер, которая тоже пародирует фотографии звезд музыки, кино и ТВ в своем неповторимом стиле. На ее аккаунт подписано более трех миллионов человек.
Другие пародии смотрите в нашей галерее:
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