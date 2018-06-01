В церкви Николая Чудотворца в Кремле впервые за сто лет пройдет молебен

Церковь Николая Чудотворца располагается при военном манеже в Кремле. Как сообщает НИА «Нижний Новгород», епархия намерена восстановить здание храма.

Субботник по восстановлению храма пройдет 2 июня, сразу после первого за сто лет богослужения, что запланировано на 11:00.

Домовая церковь со звонницей в Военном манеже при Аракчеевском кадетском корпусе в Нижегородском кремле действовала с 1885 года, и была закрыта после революции 1917 года. Здание храма перестроили в трамвайное депо, звонницу разобрали, а со стороны алтарной части церкви пристроили двухэтажный корпус.

Сейчас архитектурный декор интерьеров считается полностью утраченным.

В Нижнем Новгороде существует церковь с таким же названием, она расположена недалеко от Кремля, на ул. Пожарского.