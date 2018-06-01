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В церкви Николая Чудотворца в Кремле впервые за сто лет пройдет молебен
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В церкви Николая Чудотворца в Кремле впервые за сто лет пройдет молебен 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Церковь Николая Чудотворца располагается при военном манеже в Кремле. Как сообщает НИА «Нижний Новгород», епархия намерена восстановить здание храма.
Субботник по восстановлению храма пройдет 2 июня, сразу после первого за сто лет богослужения, что запланировано на 11:00.
Домовая церковь со звонницей в Военном манеже при Аракчеевском кадетском корпусе в Нижегородском кремле действовала с 1885 года, и была закрыта после революции 1917 года. Здание храма перестроили в трамвайное депо, звонницу разобрали, а со стороны алтарной части церкви пристроили двухэтажный корпус.
Сейчас архитектурный декор интерьеров считается полностью утраченным.
В Нижнем Новгороде существует церковь с таким же названием, она расположена недалеко от Кремля, на ул. Пожарского.
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