Украшаем джинсовую куртку вышивкой: мастер-класс и 33 идеи для вдохновения

Украшаем джинсовку ручной вышивкой: мастер-класс

Фото: honestlywtf.com Сложной или простой вышивкой вы собираетесь украсить вашу джинсовую куртку, алгоритм действий будет примерно одинаковым. Для начала выберите рисунок или надпись и определитесь, на какой части джинсовки вы её расположите. Нитки можно взять достаточно толстые (например, мулине в несколько сложений): деним — довольно плотный материал, и на нём вышивка такими нитками будет смотреться хорошо. Если вы собираетесь украшать новую куртку, перед работой её стоит выстирать и высушить: так вы будете уверены, что ткань не деформируется после. Перенести рисунок для вышивки на ткань можно несколькими способами, об этом — ниже. В этом мастер-классе мы рассмотрим довольно несложный вариант украшения джинсовки вышивкой-надписью, выполненной тамбурным швом. По тому же принципу можно сделать на куртке более сложную вышивку.

Итак, вам потребуется:

Фото: honestlywtf.com — джинсовая куртка;

— пяльцы;

— нитки для вышивки (например, мулине);

— игла для вышивки;

— ножницы;

— для переноса рисунка вышивки на ткань вы можете воспользоваться специальным водорастворимым самоклеящимся флизелином, копировальной бумагой, специальным исчезающим или водорастворимым маркером для ткани или простой бумагой. Рисунок можно распечатать на принтере, перевести вручную или нарисовать на ткани от руки.

1. Выберите рисунок и место его расположения на куртке. Рисунок можно распечатать на принтере на листе обычной офисной бумаги. (Также вы можете воспользоваться для перевода рисунка на ткань другим удобным для вас способом.)

Фото: honestlywtf.com 2. Приколите лист к спинке куртки и запяльте этот участок в пяльцы, захватив края листа, чтобы рисунок не сдвигался.

Фото: honestlywtf.com 3. Закрепите хвостик нитки несколькими стежками, не делая узелок.

Фото: honestlywtf.com 4. Начните вышивать, следуя рисунку.

Фото: honestlywtf.com 5. Старайтесь закреплять нитку без узелков, и вообще сохранять изнанку вышивки максимально аккуратной.

Фото: honestlywtf.com 6. Вышейте всю надпись одной цепочкой, следуя рисунку. Затем приступите к выполнению соседних цепочек там, где это необходимо по рисунку.

Фото: honestlywtf.com 7. Когда вся вышивка будет готова, снимите бумагу, отрывая её там, где это удобно. Остатки бумаги вы можете удалить, намочив её вместе с тканью.

Фото: honestlywtf.com 8. Останется высушить куртку.

Вышивка на джинсовке: идеи для вдохновения

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