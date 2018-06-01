Личный опыт: как я сделала отбеливание зубов Sapphire

Специальный корреспондент BeautyHack Анна Бонд рассказала, как выбирала технику отбеливания зубов, и детально объяснила, как делается эта процедура и почему ее не стоит бояться.

Ирины Хакамады и Меня никогда особенно не беспокоил оттенок зубов, но, конечно, от желтоватого подтона хотелось избавиться. Я пользуюсь отбеливающими пастами (но без фанатизма), пью 2-3 чашки кофе в день, не курю. Если вы попытаетесь разобраться в техниках отбеливания с помощью google, сойдете с ума: ничего конкретного, море вариантов, которые непонятно чем отличаются друг от друга, и не всегда четкие отзывы о том, как все проходит и есть ли болевые ощущения. Поэтому я решила действовать от обратного и выбирала клинику, которой могу довериться. Так я оказалась в AesteticA. Во-первых, всем хочется иметь улыбки как у Софико Шеварнадзе Кати Лель (а именно сюда ходят девушки), а во-вторых, мне импонирует сам подход к работе главного врача клиники Артавазда Манукяна (именно он делал отбеливание). Его стаж работы насчитывает 13 лет, он уже стал Почетным членом Евразийской ассоциации эстетической стоматологии ( ЕАЭС ) и Евразийской ассоциации остеологии и создал действительно комфортное место для тех, кто, как огня, боится стоматологов.

AesteticA находится недалеко от метро Курская, в тихом районе, на закрытой и очень красивой ухоженной территории в Подсосенском переулке. Внутри много естественного света — это важно, когда нужно находиться в кресле стоматолога около часа.

Артавазд сразу предложил лазерное отбеливание Sapphire — его практикуют в AesteticA по нескольким причинам. Первая — результат заметен с первого раза. Вторая — его протестировал на себе Артавазд (по фото вы видите — эффект отличный). Третья — это наиболее безболезненная и быстрая техника отбеливания (но, конечно, все зависит от чувствительности зубов). Как мне объяснил Артавазд, практически все виды отбеливания идентичны. Главное отличие состоит в концентрации действующего вещества — перекиси водорода.

В системе LumiBrite, которая используется для отбеливания Sapphire, концентрация 35% — это самый оптимальный вариант. Если перекиси водорода будет больше, можно повредить эмаль, меньше — не добиться нужной степени отбеливания.

У меня есть небольшой скол на зубе, поэтому перед началом не могла не спросить о противопоказаниях. Среди них — повреждение эмали (микро— и макро-трещины), клиновидный дефект (когда эмаль истончается, просвечивается дентин и зубы становятся супер чувствительными). Отбеливание также будет неэффективно, если у вас диагноз «тетрациклиновые зубы» — это врожденная особенность, поэтому проблему нужно решать другим способом, например, установкой виниров. Со сколами процедуру можно делать, только после врач посоветовал отдельно поставить пломбу в этом месте. Идем дальше!

Мы начали с очищения зубов аппаратом AirFlow — во время отбеливания на эмали не должно быть налета. Мне показалось важным, что Артавазд уже на этом этапе работал с увеличительным аппаратом. Позже он пояснил, что это необходимо для того, чтобы не травмировать мягкие ткани и ничего не пропустить. Мы чистили зубы, которые входят в зону улыбки (10 сверху и 10 снизу), потому что решили отбелить только их. Итог: AirFlow занял 10 минут, все это время налет убирали раствором воды и карбоната кальция под большим напором воздуха — абсолютно безболезненно. Здорово, что AirFlow можно сделать прямо перед отбеливанием, а не ходить к стоматологу дважды. Главное, чтобы с вашими зубами работал грамотный специалист!

После AirFlow мне дали таблетку нурофена, чтобы во время отбеливания не чувствовать самопроизвольные прострелы, и вставили в рот фиксирующую пластинку, просушив зубы.

Следующий этап — изоляция десен защитным полимером. Внешне это голубой гель, который после нанесения на десны засвечивается световой лампой и быстро твердеет. Это необходимо для того, чтобы отбеливающий препарат не попал на десны. В это время ассистент нанес на губы увлажняющий бальзам (он входит в набор отбеливающей системы) — мелочь, а приятно! Процедура тоже заняла не больше 10 минут.

Дальше мы приступили к отбеливанию! Сначала Артавазд проверил текстуру препарата, он доставляется в клинику из США и хранится в особых условиях в холодильнике — консистенция все это время должна оставаться плотной. Доктор нанес гель на зубы, и меня положили под лампу-активатор Sapphire на 30 минут (отсюда название процедуры), вручив блокнот и ручку на случай форс-мажора или просто желания пообщаться. Врач предупредил, что о болевых ощущениях нужно обязательно сообщить.

Изначально мы планировали сделать отбеливание дважды по 30 минут. Но после первого этапа решили остановиться. Во-первых, появилась чувствительность, зубы начали болеть ощутимо, но терпимо (потом в течение дня пару раз спасал нурофен). А во-вторых — добились отличного результата. Зубы стали белее на несколько тонов — более чем достаточно! Вообще, один из главных плюсов клиники, который я выделила лично для себя, — стремление к естественности и умение во время остановиться в погоне за красотой. Как объяснил Артавазд, главное, чтобы оттенок зубов сочетался с цветом белка глаз.

Гигиена после отбеливания

72 часа после процедуры доктор советовал соблюдать «белую диету» без красителей.

Во время отбеливания происходит реакция дегидратации, из поверхностных слоев эмали уходит влага, поэтому зубы белеют. Но уровень влаги быстро восстанавливается, поэтому и нужна «белая диета», чтобы жидкость не красила зубы.

Кстати, зеленый чай тоже содержит краситель — я пила только воду. Если очень хочется, кофе и чай можно пить через трубочку.

Через месяц после процедуры врач разрешил использовать отбеливающие пасты с перекисью водорода, но их лучше чередовать с обычными (утром — отбеливающую, вечером — обычную). Дома врач также посоветовал использовать ирригатор, чтобы защитить зубы от кариеса.

Sapphire можно повторить через полтора два-года (не исключаю, что вернусь в клинику!), а до этого поддерживать эффект домашними способами отбеливания — они хороши именно для этого, потому что с нуля добиться такого же результата, как в клинике, у вас не получится.

Важные вопросы

Во время процедуры я задавала доктору еще пару вопросов, которые возможно помогут и вам.

1. Можно ли делать отбеливание во время беременности и лактации?

Беременность, кормление — не противопоказание. Если у пациентки маленький срок и она эмоциональная, то лучше отказаться от процедуры. Важную роль играет уровень чувствительности зубов. Если знаете, что она у вас высокая, отбеливание лучше не делать.

2. Если у меня есть пломбы, когда их нужно менять — до или после отбеливания?

Пломбы лучше заменять после отбеливания, спустя 72 часа. Сразу после процедуры цвет может быть очень белым, но потом чуть потемнеет, поэтому в AesteticA меняют пломбы через неделю.

3. Если у меня более темные клыки, нужно ли отбеливать все зубы?

Клыки более мощные, и дентина в них больше, за счет этого они кажутся более темными. Это нормально, когда после отбеливания клуки выглядят чуть темнее. Ваша цель — создать естественную улыбку. Если после отбеливания всех зубов вас все равно волнует оттенок клыков, их можно отбелить отдельно. Но такое бывает крайне редко.

4. Какие продукты влияют на оттенок зубов?

От любого красителя (природного или искусственного) зубы темнеют, поэтому важно их хорошо чистить. Если делать это утром и вечером, то напитки вроде кофе и чая, не повлияют на цвет зубов.