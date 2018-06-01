11-летняя школьница Лика Бограмова пропала в Башкирии

Весь личный состав полиции поднят для розыска, к поискам присоединились волонтеры.

По данным родственников, распространяющих сообщение по соцсетям, девочка пропала еще 30 мая. Однако с заявлением о пропаже в полицию родители обратились только 1 июня.

По данным пресс-службы МВД РБ, девочку мама оставила в квартире своей подруги (предположительно зовут ее Анна). Когда вернулась, там никого не оказалось.

Лика ростом около 140-145 см, плотного телосложения, темные, длинные волосы цвет глаз — карий. Была одета в темно-синюю ветровку с капюшоном, черно-белую клетчатую юбку, черную кофту, красную рубашку в клетку. На ногах — балетки. На предплечье левой руки у девочки есть послеоперационный шрам.

Руководитель организации «Поиск детей — Уфа» Павел Нестеров, что волонтеры уже выехали на поиски в сторону поселка Алаторка Иглинского района. Требуются добровольцы.

В распространяемом в соцсетях сообщении говорится, что девочка из неблагополучной семьи, на днях мать Лики была в нетрезвом состоянии.