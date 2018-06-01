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11-летняя школьница Лика Бограмова пропала в Башкирии
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11-летняя школьница Лика Бограмова пропала в Башкирии 

АиФ-Уфа 51 минуту назад
Фото: АиФ-Уфа
Весь личный состав полиции поднят для розыска, к поискам присоединились волонтеры.
По данным родственников, распространяющих сообщение по соцсетям, девочка пропала еще 30 мая. Однако с заявлением о пропаже в полицию родители обратились только 1 июня.
По данным пресс-службы МВД РБ, девочку мама оставила в квартире своей подруги (предположительно зовут ее Анна). Когда вернулась, там никого не оказалось.
Лика ростом около 140-145 см, плотного телосложения, темные, длинные волосы цвет глаз — карий. Была одета в темно-синюю ветровку с капюшоном, черно-белую клетчатую юбку, черную кофту, красную рубашку в клетку. На ногах — балетки. На предплечье левой руки у девочки есть послеоперационный шрам.
Руководитель организации «Поиск детей — Уфа» Павел Нестеров, что волонтеры уже выехали на поиски в сторону поселка Алаторка Иглинского района. Требуются добровольцы.
В распространяемом в соцсетях сообщении говорится, что девочка из неблагополучной семьи, на днях мать Лики была в нетрезвом состоянии.
Полиция просит обращаться по телефонам 279-39-02 (дежурная часть МВД по РБ) или 279-32-92 (телефон доверия МВД по РБ), если есть какая-либо информация о местонахождении ребенка.
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