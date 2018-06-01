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«Будут как золотые»: на челябинском соборе установят купола с титановым покрытием
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«Будут как золотые»: на челябинском соборе установят купола с титановым покрытием 

74.ru 46 минут назад
Фото: 74.ru
На Свято-Симеоновском кафедральном соборе заменят купола. На месте старых железных маковок появятся новые с титановым покрытием. Работы планируют завершить до конца июня.
Старые купола пришли в негодность
— Прежние купола установлены много лет назад. На вид они сейчас красивые, но на самом деле все проржавели. То же касается и крестов, — рассказал 74.ru ключарь Свято-Симеоновского кафедрального собора Владимир Маничев. — Мы заменим семь маленьких куполов и один большой. Они будут с титановым покрытием и на вид как золотые. Гарантия 40 лет.
Работы планируют завершить до конца июня
Работы проводит ООО «Благострой». Директор компании Рашид Байгильдин уточнил, что кресты и купола на 99% будут сделаны из нержавейки и покрыты нитридом титана.
Золотой цвет придаёт титановое покрытие
— Старые купола и кресты сделаны из металла, срок службы его вышел. Когда такое происходит, хороший хозяин принимает меры. А владыка у нас хороший хозяйственник, — заявил Рашид Байгильдин. — Мы сделаем новые из нержавейки и покроем их с помощью уникальной технологии. Всего будет сделано восемь куполов. Центральный весит более семи тонн.
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