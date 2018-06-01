Ещё
В ярославской поликлинике мужчина умер в очереди ко врачу
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ярославской поликлинике мужчина умер в очереди ко врачу 

76.ru 46 минут назад
Фото: 76.ru
Сегодня около 11 часов в областной больнице Ярославля умер мужчина. Он скончался, сидя в очереди к врачу.
34-летний пациент приехал на приём к пульманологу.
— Когда я подошёл к кабинету, ему делали искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, — рассказал очевидец. — Далее был дефибриллятор и аппарат искусственного дыхания. Если я не ошибаюсь, мужчина был с родителями и умер на их глазах. Врач, которая его спасала, на мой взгляд, сделала всё, что могла. Мужчину, лежащего на полу, пытались спасти целый час. Первые минут 20-30 на это все смотрели пациенты поликлиники, потом поставили ширму.
В департаменте здравоохранения подтвердили, что мужчина скончался.
— Он приехал на общественном транспорте, был в нормальном состоянии, в очереди мужчина просидел недолго, — рассказали в департаменте здравоохранения Ярославской области. — За секунды ему стало плохо, врачи сразу стали оказывать ему помощь, но, к сожалению, мужчина погиб.
Известно, что мужчина страдал ДЦП.
Правоохранительные органы проводят проверку.
76.ru: последние новости
Беби-бум в зоопарке: в Ярославле родились сразу несколько редких животных Мужики, что с вами происходит? Колонка о беспричинной агрессии в адрес женщин Выходные 76.ru: большой обед, танцевальные вечеринки и «Сочи» в Ярославле
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бесстыжая бабушка» Кондулайнен снялась голой58
Странные приспособления для женской груди2
Знаменитые дети, изменившие мир2
Леди Гагу съело собственное платье
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе7
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
03:46
Голливудские детки, которые позорят родителей
Дети Звёзды
06:36
Какие женщины распугивают мужчин
Психология
00:57
Девушек в купальниках перестали фотошопить
Мода
03:30
«Бесстыжая бабушка» Кондулайнен снялась голой
Звёзды
17:31
Звезды, которые застряли в образе
Звёзды
00:35
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
Звёзды
00:37
Фанаты спрашивают у Пынзарь, где ее грудь
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение