В ярославской поликлинике мужчина умер в очереди ко врачу

Сегодня около 11 часов в областной больнице Ярославля умер мужчина. Он скончался, сидя в очереди к врачу.

34-летний пациент приехал на приём к пульманологу.

— Когда я подошёл к кабинету, ему делали искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, — рассказал очевидец. — Далее был дефибриллятор и аппарат искусственного дыхания. Если я не ошибаюсь, мужчина был с родителями и умер на их глазах. Врач, которая его спасала, на мой взгляд, сделала всё, что могла. Мужчину, лежащего на полу, пытались спасти целый час. Первые минут 20-30 на это все смотрели пациенты поликлиники, потом поставили ширму.

В департаменте здравоохранения подтвердили, что мужчина скончался.

— Он приехал на общественном транспорте, был в нормальном состоянии, в очереди мужчина просидел недолго, — рассказали в департаменте здравоохранения Ярославской области. — За секунды ему стало плохо, врачи сразу стали оказывать ему помощь, но, к сожалению, мужчина погиб.

Известно, что мужчина страдал ДЦП.