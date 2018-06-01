Создана первая ИБ-конференция, состоящая исключительно из женщин

Конференция RSA, посвященная кибербезопасности, подверглась критике за лишь одну персону женского пола среди докладчиков, коих было 20. Эта проблема становится как никогда актуальной — например, в адрес конференции CES были похожие негативные выпады, так как среди выступавших на ней ораторов вообще не было женщин.

Организаторы RSA ответили, что настоящих специалистов в области ИБ среди женщин найти трудно. Однако это заявление тут же опровергли аналитики из BAE Systems Кирстен Уорд и Сахер Наумаан.

Более того, они организовали первую в истории ИБ-конференцию исключительно для женщин, которые будут выступать со своими докладами.

«Заявление RSA относительно того, что женщин-специалистов найти трудно, свидетельствует лишь о том, что они даже не старались это сделать», — заявила Наумаан. — «Существуют очень много квалифицированных женщин, которые могут успешно выступать на подобного рода мероприятиях, однако их участие непропорционально искажено, ибо мужчины получают куда больше внимания».

«Мы исправим этот дисбаланс, организовав конференцию исключительно для женщин».

Организованное этой парой мероприятие получило название «RESET», по словам Уорд, оно исправит отсутствие разнообразия, которое демонстрируется на современных ИБ-конференциях.

«Мы развенчаем миф о том, что женщин-экспертов не хватает. Их более чем достаточно для организации полноформатной конференции», — продолжает Наумаан.