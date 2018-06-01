Кутаются в шапки, купаются в фонтанах и любуются снежинками: смотрим, как тюменцы проводят первый день лета

У нас для вас есть сразу две хорошие новости: завтра — выходной, а сегодня наступило долгожданное лето. Правда, пока только по календарю. В грядущие выходные тоже мало что изменится, но в долгосрочной перспективе расклад очень даже неплохой. Жмите на эту ссылку: мы вам рассказали, когда придёт заветное тепло. Куда сходить и что посмотреть в эти выходные в нашем городе, смотрите в нашей удобной еженедельной афише. А прямо сейчас предлагаем совершить интерактивную прогулку по Тюмени и подсмотреть, как горожане встречают лето.

Выходим на улицу и видим вот такую цветочную красоту. Кажется, что вокруг всё плавится от жары. Но это не так Нет, в шапке не жарко. И шарф, кстати, взять не помешает.

Вот стоишь такой весь укутанный, любуешься тюльпанами. Лето близко. Пожалуйста, подождите

Идём дальше, вдыхая аромат цветущей черемухи. Кадр на память, и можно шагать дальше.

Текутьевский бульвар — идеальное место для свиданий и дружеских бесед

На лавочке тут же можно отдохнуть от велосипедных покатушек. Поболтать обо всём на свете и дальше ехать с ветерком.

А вы уже открыли велосезон? Или этот вид активностей вам не по душе?

Если задуматься о чём-то высоком, вечном и всё такое, можно и не заметить, что немножко замёрз. Но не очень сильно.

Можете и вы устроить себе такой вот перерыв, наслаждаясь пейзажами любимого города

Лавочка станет отличным спальным местом, если ты очень устал. Или выпил чего-нибудь этакого. Ну, вы поняли.

Давайте сойдёмся на мнении, что он всё-таки просто устал. Договорились?

Ах, какие дамы гуляют по Тюмени! Ну сами поглядите, настоящая актриса, не иначе. И настояшая модница, ведь так?

Если вы знаете, как зовут эту даму, пишите в комментариях

И ещё одна стильная женщина, которую наш фотограф встретила на улицах города.

Как вам такой образ? Нам пришёлся по душе

Три-два-один. У вас есть считанные секунды, чтобы успеть перейти дорогу на зелёные сигнал светофора.

Люди постарше внимательно глядят по сторонам, а молодёжь разглядывает картинки на экранах смартфонов

Смотрите, и яблони уже расцвели. Ах, как пахнут! И очень хороши собой.

Этот кадр вполне себе может стать заставкой на рабочий стол. Бесплатно, без регистрации и смс Очень тротетельно выглядят стихийные витрины, которые обустроили вдоль тратуаров милые старушки. Купите у них что-нибудь, это не дорого. И увидите сияющие от счастья глаза на морщинистых лицах.

Например, цветы, выращенные с любовью и заботой, ничем не хуже дорогих букетов из флористических магазинов

Кому шапочку? Ручной работы, между прочим. Если хотите, мастерица сделает для вас её нужной расцветки. Ну как тут устоять!

Работа кипит! Можете выбрать из уже готовых или дождаться новинку

Плюшевый медведь тоже хочет на прогулку. Малыш это знает. Сообщил об этом маме, которая поддержала эту весёлую затею.

Так мало нужно для счастья. Укутаться потеплее и пойти гулять с родным человеком

У музыкантов — своя атмосфера. Спрятать под кепкой глаза и мерять город шагами, слушая любимые треки в наушниках.

Предлагаем производителям прохладительных напитков обратить внимание на этого парня. Он отлично будет смотреться в вашей рекламе

Делать город чище или позировать фотографу? Зачем выбирать, если можно делать всё одновременно?

Сначала этот мужчина фотографироваться не очень-то хотел. Но в итоге всё же согласился

Пусть лето будет ярким! Можно начать с цвета волос, если одобряете такую затею.

Остаться незамеченным в толпе нет абсолютно никаких шансов. Но тут как раз на это и рассчет

Кто лету рад? Эти малыши, например. Бегают у фонтана на площади 400-летия Тюмени и восхищаются ледяными брызгами, солнцем и встрече с друзьями.

И не важно, какая за окном погода. Бежишь с разбега в центр фонтана, и довольный. Смотрите, как им весело

Напоследок покажем вам один любопытный кадр. Похоже, именно поэтому настоящее (а не календарное) лето так и не приходит.

Ну, вы поняли, да? Снежинки. Именно они