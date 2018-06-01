Причины расставания Павла Прилучного с женой: другая женщина и работа Агаты

Агата с дочкой и сыном осталась в загородном доме, а Павел переехал в московскую квартиру. Родители стараются, чтобы их дети Тимофей и Мия проводили время и с мамой, и с папой. Хотя накопившиеся претензии друг к другу пока не дают совладать с эмоциями. Этим летом у пары очередная годовщина бракоочетания — 7 лет. Самый опасный, по мнению психологов, возраст для семьи.

Агата ни раз признавалась, что у них с мужем ссоры частые и бурные, и они каждый раз грозят друг другу разводом. Но потом все равно наступает примирение. Почему в этот раз размолвка привела к расставанию.

Причин несколько. Знакомые семьи рассказали нам свои версии.

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1) Прилучный предлагал Агате не работать — она будет воспитывать детей, а он обеспечивать семью. Кстати, по паспорту она — Агата Прилучная, девичья фамилия Муцениеце стала творческим псевдонимом.

Но Муцениеце рвалась «в поля»: на съемках она проводила гораздо меньше времени, чем муж, но и от предложений не отказывалась. В этом году она к тому же стала соведущей проекта «Голос. Дети», ее активно приглашают участвовать в различных проектах…

Прилучный частенько устраивал жене сцены ревности. Павел ревновал к мужчинам, которые по работе или даже случайно взаимодействовали с Агатой. При том, что повода она не давала.

«Ему будет спокойно, если меня никто, кроме него, не увидит или я буду ходить в закрытой одежде. В этом смысле Паше тяжело, но он знал, кого берет в жены. Я всегда боролась за самодостаточность, мне важно самой зарабатывать. Хотя у нас с мужем все общее, мне приятно самой покупать подарки детям, Паше», — рассказывала «Телепрограмме» в интервью Агата. Во время ссор пары летала посуда, раздавались бурные крики…

2) Понятно, что претензий друг к другу было предостаточно. Поэтому, когда случилось ЧП, все накопленное друг к другу раздражение выплеснулось наружу. По словам одного из знакомых пары Агате сообщили о том, что у ее мужа интрижка с другой женщиной. Учитывая, что Павел знал все пароли от соцсетей Агаты, проверял ее телефон и строго контролировал «нравственный облик» супруги, такой «сюрприз» с его стороны стал ударом для доверчивой женщины. Даже если Павел и вправду позволил себе лишнего, разрушать семью он точно не собирался.

В социальных сетях тут же предположили, что его пассия — актриса Лукерья Ильяшенко . Но это не так: Павла и Лукерью связывают дружеские и рабочие отношения. Личную жизнь Лукерья давно и прочно связала с главным редактором одного из глянцевых журналов, который старше ее на 17 лет.

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Та самая Лукерья, с которой у Павла ничего не было. Фото: инстаграм Лукерьи Ильяшенко.

3) «Скажу кратко, наш брак стоит на паузе, решим мы эту проблему или нет, неизвестно… большая просьба, уважать нас и не забрасывать вопросами…» — написала Агата в социальных сетях. И если уж актриса решилась на такое публичное заявление, значит дела действительно плохи.

Первоначально в звездной тусовке предположили, что это пиар — Агата так раскручивает свой канал «Прилучные будни» на YouTube. Но психолог рассказал нам, что подобные заявления редко делают без серьезной причины. Кроме того, у Прилучных сейчас самый тяжелый с психологической точки зрения «брачный рубеж» — завершается 7-й год брака.

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По статистике именно в этот период происходит максимальное число разводов. Психологи говорят: чувства утрачивают пыл, супруги дистанцируются друг от друга, и это влечет за собой длинный список проблем. Снижается сексуальное влечение, пропадает желание нравится друг другу, отношения между мужчиной и женщиной становятся холодными из-за постоянства и предсказуемости. Ведущей эмоцией становится разочарование. Спасти брак может хороший семейный психолог.

Мы надеемся, что самая красивая пара отечественного кинематографа помирится, и Павел с Агатой будут счастливы вместе еще много лет.

Агата очень старалась сделать их дом уютным, а брак счастливым. Часто устраивала мужу сюрпризы, приезжая на съемочную площадку. «Паша — надежный любящий, серьезный…» — рассказывала нам в интервью Агата.

«У Паши разное настроение бывает. А я себе дала установку: что бы со мной ни произошло в жизни, я всегда буду находить возможность радоваться. Пытаюсь негатив воспринимать как опыт, который нужен для того, чтобы потом оценить по достоинству все хорошее, что к тебе придет. Стараюсь в эту же колею Пашу затянуть. Да он и сам достаточно позитивный человек…»