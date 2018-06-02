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Мирослав Клозе: В России будет особенный мундиаль
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Мирослав Клозе: В России будет особенный мундиаль 

Советский спорт 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
— Это будет особенный мундиаль. Мы уже могли видеть, что нас ожидает на примере прошлогоднего Кубка конфедераций. С таким большим количеством зрителей атмосфера на стадионах просто великолепна. Это будет фантастический чемпионат мира.
На этом ЧМ будут выступать потрясающие игроки. И это не только Криштиану Роналду и Лионель Месси, ведь и в других командах немало звезд. Поэтому я думаю, что у них есть хороший шанс, что в какой-то момент мой рекорд будет побит, но я просто подожду и посмотрю, что произойдет. Я не буду сожалеть об этом. Я не тот, кто цепляется за рекорды, — заявил Клозе.
Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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