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Совет на выходные 2-3 июня 2018 года
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Совет на выходные 2-3 июня 2018 года 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
В эти выходные постарайтесь не планировать дел и мероприятий, которые для вас в могут быть энергозатратными и после которых вы будете чувствовать себя уставшими.
“Речь идет не о физической усталости как таковой. Напротив, если, например, активные занятия спортом вас радуют и оставляют после себя ощущения энергетического подъема, то такой досуг будет отличным выбором. Однако, если вы пытаетесь сделать это из-под палки, потому что «так надо», то лучше будет допустить послабление и спокойно позволить себе немного полениться”, — рассказала Dni.Ru синхролог-консультант Наталья Ковалева.
По мнению эксперта, не стоит в эти дни встречаться с неприятными вам или просто «тяжелыми» людьми, после общения с которыми вы часто ощущаете себя будто выжатыми и обесточенными, а также поднимать сложные темы в разговоре, требующие мобилизации душевных сил.
Устраивать в эти выходные генеральную уборку «через не хочу» тоже очень не рекомендуется, кроме тех случаев, когда для вас этот процесс является своеобразной формой медитации.
“Так или иначе, планируя что-то на эти дни, держите в голове, что занятия должны вас наполнять, а не изнурять, и делайте свой выбор с учетом этого понимания. Последствия неблагоприятного выбора могут достаточно явно отразиться на вашем здоровье, поэтому не отмахивайтесь от этой идеи и не геройствуйте”, — предупредила синхролог.
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