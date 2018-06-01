Врач, который вылечит вашу душу

Ольга Гончарова — сертифицированный женский тренер и коуч из Курска. С 15 лет увлекается эзотерикой, изучает принципы позитивного мышления и познает основы психологии. «Я выбрала именно эту нишу, так как тема женственности мне близка, я сама женщина и на себе испробовала многие духовные практики, занималась личным психоанализом и за семь лет изучения психологии я накопила достаточный опыт, чтобы им поделиться. За несколько лет я полностью поменяла свое мышление, поменяла жилье, окружение, наладила личную жизнь, избавилась от всего лишнего. Но самое главное — я нашла себя, я узнала себя настоящую, поняла, чего я хочу, и знаю, как этого достигать. Именно об этом я разговариваю с женщинами, которые ко мне обращаются».

Как построена работа с клиентами?

Мой принцип работы таков — я никогда не навязываю свою точку зрения, не говорю, что правильно, а что неправильно, я не учу жить. У девушек случается инстайт, суть которого состоит в интуитивном прорыве к понимаю поставленной проблемы и внезапном нахождении решения этой проблемы.

Как вы помогаете девушкам раскрыться?

Я говорю, что они могут мне довериться, что я никого не оцениваю. В ходе нашей беседы я помогаю осознавать истинные желания девушек, и они сами принимают решения, как действовать дальше. Как правило, в ходе беседы люди начинают открываться постепенно. Главное — начать общаться. Предвкушение откровенной беседы с психологом, то есть с чужим человеком, зачастую страшнее самой психотерапии

Как вы находите «больную» точку?

В беседе человек рассказывает, что его волнует. А я уже смотрю по интонации, прислушиваюсь к паузам, где человек задумывается и там начинает выявлять возможные мотивы, выгоды, блоки, убеждения.

Психолог прекрасно понимает, что открыться чужому человеку непросто. Обычно на приеме специалист спрашивает: «Вы в первый раз на приеме у психолога? Вам страшно открыться чужому человеку?» Тут человек признается, что ему неловко, неудобно, почему неудобно и т.д. Признаться себе и собеседнику в своем страхе — уже откровение и первый шаг, который помогает в некоторой степени снять эмоциональную зажатость.

Ну и, конечно, моя задача — создать благоприятный психологический климат, чувство безопасности и комфорта. Психолог — это же врач, который помогает вылечить душу.

Ольга так же отмечает, что готова проконсультировать любую женщину бесплатно, поскольку сейчас пополняет книгу отзывов. Для этого ей можно написать ВКонтакте.

Текст: Арина Панова.

Фото: из личного архива Ольги Гончаровой.