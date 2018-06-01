Куклы «Сказочного патруля» вошли в топ-10 рейтинга продаж лицензионных игрушек

На рынке игрушек происходят очень интересные и хорошие изменения. Продаджи товаров по российским лицензиям выросли за 4 месяца на 46%. А это значит, что родители начинают предпочитать игрушки с нашими, российскими, а не западными мультгероями.

Доля отечественных лицензий все равно небольшая — всего 7% из общей массы, тем не менее рост интереса к нашим брендам нельзя не заметить. И если раньше рынок в основном держала в своих крепких ручках «Маша и Медведь» (8 место рейтинга), то теперь конкуренцию ей составляет мультсериал «Сказочный патруль» (9 место рейтинга). Бренд стремительно набирает обороты, несмотря на то, что мультсериал относительно новый (2016 год выхода).

Эксперты объясняют это тем, что на рынке сейчас недостаточно ярких персонажей. «Холодное сердце» и «Тролли» уже надоели, и ниша игрушек для девочек осталась свободна. Тут наши волшебницы и подсуетились. Тем более, что продукция «Гулливер» сделана очень качественно, а сам бренд — узнаваем. В лицензионном сегменте кукол доля российских франшиз составила 17%, значительная часть которых принадлежит «Сказочному патрулю». К сожалению, российский рынок пока в основном занят игрушками для малышей и девочек, игрушки по отечественным проектам для мальчиков у нас все еще не популярны. Да, если честно, и с российскими мультиками для мальчиков у нас беда.

Если смотреть на рейтинг самых продаваемых игрушек, то бессменным лидером является франшиза «Звездные войны». Первое место она удерживает с 2015 года. В 2018-ом году российские лицензии заняли 8-ое и 9-ое место в рейтинге продаж. Будем надеяться, что они будут двигаться по этой лестнице только вверх!

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