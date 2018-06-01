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Фрагменты здания и ограды Златоустовского монастыря нашли в центре Москвы
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Фрагменты здания и ограды Златоустовского монастыря нашли в центре Москвы 

Департамент культурного наследия города Москвы 1 час назад
Фото: Департамент культурного наследия города Москвы
Каменные основания одного из самых старых строений Златоустовского монастыря обнаружили археологи в Малом Златоустинском переулке при проведении работ по благоустройству. Он находился здесь до 1930-х годов. А неподалеку, в Большом Златоустинском переулке, нашли часть монастырской ограды начала XVIII века. Также специалистам удалось извлечь фрагменты надгробия, монеты, изразцы и другие артефакты.
«Найденные каменные основания принадлежат одному из самых старых зданий монастыря. В XIX веке оно сгорело, и на его месте возвели келейный корпус. Кстати, он единственный не был разрушен в начале ХХ века и сохранился до наших дней. Здесь же обнаружены печные изразцы XVII века, российские монеты XVIII–XIX веков и фрагмент белокаменного надгробия XVI века», — рассказал глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
Фрагменты пяти стен монастырской постройки нашли в траншее, расположенной на тротуаре вдоль дома 5, строения 1 в Малом Златоустинском переулке. Согласно документам 1786 года, в XVIII веке палаты сдавали в наем. После их сноса переулок вдоль монастыря расширили, и часть стен и фундаментов оказалась под проезжей частью и тротуаром.
«В Большом Златоустинском переулке был найден фрагмент ограды монастыря начала XVIII века. Археологи установили следы ремонта этой ограды, который был проведен в XIX веке. Здесь также обнаружили монеты XVIII–XIX веков, предметы одежды (накладки, пряжки), элементы конской сбруи (накладки) и фрагменты керамических сосудов», — прокомментировал глава Мосгорнаследия.
Участок кирпичной стены на белокаменном цоколе обнаружили в траншее напротив въезда во двор дома 5/3 в Большом Златоустинском переулке. Неподалеку от ограды до 1933 года располагалась надвратная церковь Святых Захария и Елизаветы.
«Археологам предстоит серьезная работа по изучению этих находок. Специалисты установят номинал монет, сделают предположения о том, кому могли принадлежать эти вещи и как они туда попали. Надеюсь, что результатом этого станут новые занимательные открытия. Традиционно находки в будущем будут переданы в московские музеи для того, чтобы у всех жителей была возможность увидеть их своими глазами», — добавил Алексей Емельянов.
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