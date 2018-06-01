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Женщина побрила ноги прямо в бассейне и распугала всех посетителей
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Женщина побрила ноги прямо в бассейне и распугала всех посетителей 

Trendymen 40 минут назад
Фото: Trendymen
Кто-то в бассейне купается, спасаясь от летней жары, а кто-то приходит туда показать все детали своей личной гигиены. Видимо, эта милая леди не успела привести себя в порядок к купальному сезону и потому решила побрить ноги прямо в общественном бассейне. Надо ли говорить, что все окружающие разбежались в ужасе!
Притом, первое время люди не замечают дамы. Хотя, может быть они просто отказываются понимать, что на самом деле происходит у них перед глазами.
Хуже всего, что в какой-то момент рядом с женщиной появляются дети. Дети-то в чем виноваты!
В конце-концов, ужасающее видео прерывается. Кто знает, чем там еще занялась эта леди.
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