Женщина побрила ноги прямо в бассейне и распугала всех посетителей

Кто-то в бассейне купается, спасаясь от летней жары, а кто-то приходит туда показать все детали своей личной гигиены. Видимо, эта милая леди не успела привести себя в порядок к купальному сезону и потому решила побрить ноги прямо в общественном бассейне. Надо ли говорить, что все окружающие разбежались в ужасе!

Притом, первое время люди не замечают дамы. Хотя, может быть они просто отказываются понимать, что на самом деле происходит у них перед глазами.

Хуже всего, что в какой-то момент рядом с женщиной появляются дети. Дети-то в чем виноваты!

В конце-концов, ужасающее видео прерывается. Кто знает, чем там еще занялась эта леди.