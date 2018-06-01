Дачный фитнес: выживут только сильнейшие

Ну что, девочки, дачные асаны мы успешно освоили. Некоторые из вас даже успели их попрактиковать на грядках — я видела. Но нагрузочки-то пора увеличивать! Поэтому натягиваем любимые лосины и все в сад.

Дачный фитнес: выживут только сильнейшие

Хотя, у настоящего садового ЗОЖника тренировки начинаются еще до прибытия на дачу. Это вам и бег с препятствиями, когда в пятницу вечером пытаешься не опоздать на электричку. И развитие самообладания: 3 часа в пробке по дороге на дачу — и это не предел. Тут же силовая тренировка: 2 мешка с пищевыми отходами, 3 ящика с рассадой и… о, этот камень мне непременно нужен для клумбы. Но самое интересное начинается непосредственно на участке. Итак, девочки, это Спааартааа! Выживут только сильнейшие!

Глубокие ведроприседы

Взяв вес, гордо приподнимите подбородок, взгляд устремите перед собой. Старайтесь держать пресс в напряжении, а мысли о насосах и шлангах — подальше. Слабакам тут не место! Упражнение выполняется только летом, зато результатом ваш муж сможет любоваться в течение всего года.

Глубокие ведроприседы выполняю только в сезон полива, зато результатом мой муж любуется весь год Стремяночный стретчинг

Стретчинг подходит для всех категорий проголодавшихся дачников. Регулярная стремяночная практика не даст вашим мышцам утратить эластичность, а соседским яблокам пропасть. Во время упражнения важно контролировать правильное расположение рук и свою жадность. Выполняется только с малым весом, так как с появлением на горизонте соседки упражнение может внезапно прерваться. Поверьте, убегать удобнее налегке.

Стремяночный стретчинг не даст вашим мышцам утратить эластичность, а соседским яблокам пропасть

Кроссфит по-колорадски

Серия круговых тренировок выполняется с мая по август. В нее включены такие упражнения как земельный лопатинг, челночный бег с мешками картошки, колорадский жукинг с опрыскивателем. После выполнения последнего упражнения из комплекса цикл многократно повторяется. Осторожно: может вызывать непреодолимое желание закатать все 15 соток в асфальт.

Кроссфит по-колорадски — серия круговых тренировок, которая выполняется всеми дачниками с мая по август

Тачечный пауэрлифтинг

Чтобы качественно провести упражнение, нужно как следует нагрузить тачку. Здесь действует первый закон дачного фитнеса: чем больше вес тачки, тем меньше ваш вес. Правильно нагруженная тачка позволяет как следует растянуть мышцы и удовольствие от плановой уборки сада.

Чем больше вес тачки, тем меньше ваш лишний вес — базовое правило тачечного пауэрлифтинга

Формировочный джампинг

Отлично формирует крону дерева и фигуру. Упражнение выполняется перед высоким плодовым деревом, желательно ранней весной. Регулярный джампинг укрепляет не только мышцы ягодиц и икры, но и желание наконец-то купить высоторез в ОБИ. Чем выше будет дерево, тем эффективнее пройдет тренинг.

Формировочный джампинг укрепляет не только мышцы ягодиц и икры, но и желание наконец-то купить высоторез в ОБИ Дачный дрифтинг

Упражнение позволяет снять мышечные зажимы и произвести на соседей неизгладимое впечатление. Выполняется в резиновых сапогах сразу после дождя. Регулярные тренировки развивают грацию, координацию и закрепляют знания о гравитации. А если проявить упорство и настойчивость, вы сможете осуществить свою детскую мечту и внезапно сесть на шпагат.

Применяйте дачный дрифтинг для ежедневной растяжки и развития грациозности

Вечерний планкинг

Для занятий вам потребуется ближайшая плоская поверхность и желание лечь и не шевелиться. Это эффективный тренинг в конце грядочно-посадочного дня. Неоперившиеся дачные неофиты, садоводы-кукушки, ковыряющиеся исключительно в чужих грядках (за неимением своих), и огородные стервятники, залетающие на участок, чтобы поклевать шашлыков, планкингом не занимаются. Практикуется только истинными садовыми ЗОЖниками, у которых дача — это образ жизни.

За занятиями вечерним планкингом можно заметить только истинных садовых ЗОЖников

Все упражнения нужно выполнять с максимальной грацией и чувством собственного достоинства, ведь чем дольше вы тренируетесь, тем красивее становятся ваша фигура и сад. А это ли не повод для гордости! Девочки, у каждой из нас есть свои способы оставаться на даче красивой, спортивной и вдохновенной. Заходите на страничку нашего конкурса и выкладывайте свои ЗОЖные секретики — заодно и чужие подсмотрите)) Всем ЗОЖ!