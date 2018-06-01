Длинные ноги, мини, но детское лицо: 12-летняя дочь Бена Аффлека скоро составит конкуренцию голливудским красоткам 

12-летняя дочь актеров Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер Вайолет Энн растет очень похожей на свою маму и обожает проводить время с отцом.
Несмотря на расставание с Дженнифер Гарнер, Бен Аффлек регулярно видится с их тремя детьми. Вот и старшая дочь Вайолет в очередную встречу вышла с ним на прогулку, чтобы насладиться мороженым. В объектив папарацци попали бесконечные ноги девочки, которые невозможно скрыть за школьной мини-юбкой. Конечно, Вайолет пока совсем дитя и похожа на малышку больше, чем на роковую красотку, но, уверены — еще несколько лет, и у девочки с ее ростом и фактурой будут все шансы соперничать с Лили-Роуз Депп.
После расставания с Дженнифер Гарнер Бен Аффлек начал открыто встречаться с телепродюсером Линдси Шукус. Планирует ли пара появление совместных детей, пока неизвестно.
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Фото:East News, Instagram