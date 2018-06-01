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Александр Дрозденко поучаствовал в форуме «Детство должно быть счастливым!»
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Александр Дрозденко поучаствовал в форуме «Детство должно быть счастливым!» 

Ivyborg.ru 1 час назад
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в работе первого регионального форума «Детство должно быть счастливым!», где вручил сертификаты на поездку в Сочи воспитанникам Свирьстройского ресурсного центра.
Напомним, что Свирьстройский ресурсный центр по содействию семейному устройству воспитывает на государственной бюджетной основе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Форум «Детство должно быть счастливым!» дал начало реализации Президентской инициативы «Десятилетие детства» в Ленинградской области.
Губернатор напомнил, что Ленинградская область входит в Топ-15 российских регионов по качеству жизни и в том числе — по уровню социальной защищенности материнства и детства.
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