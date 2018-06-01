3 известные на весь мир девушки, которые не считают себя феминистками

О феминизме говорят так много (и, если честно, порой очень нудно), что уже начинаешь сомневаться — а есть ли у звёзд мировой величины какие-то другие темы? В конце концов, чтобы считаться борцом за права женщин, необязательно рассказывать о Харви Вайнштейне в каждом интервью. Впрочем, есть и те девушки, которые выступают против феминизма, — о них мы и расскажем в нашем обзоре.

Певица как-то сказала, что вообще не признает себя феминисткой. «Почему? Я даже не знаю… На мой взгляд, это какое-то слишком сильное и агрессивное понятие. Я очень хочу иногда быть слабой, хочу, чтобы мужчина, с которым я рядом, ухаживал за мной, защищал. Ну какая я феминистка после этого?» — признавалась Келли в одном из интервью. На неё, конечно, сразу накинулись с упрёками: Кларксон поспешила заявить, что верит в равные права обоих полов (но, кажется, не сработало!).

Тоже умудрилась ополчить против себя все феминистское сообщество. Лана заявила, что у неё есть дела поважнее, чем обсуждать права мужчин и женщин. «Ну послушайте, давайте лучше про космос поговорим, про SpaceX ! Зачем концентрироваться на этой теме? Я поддерживаю женщин и искренне полагаю, что пора заканчивать с мужским доминированием. Но обсуждать это постоянно не считаю нужным».

Оказалась самой бескомпромиссной из нашей тройки и просто сказала, что «феминизм — это негламурно и вообще претит женской сущности». Зато честно!