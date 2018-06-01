Нюша в комбинезоне для беременных, Джанабаева в широкополой шляпе и не только: звезды выступили на празднике для детей-сирот 

В московском цирке Никулина на Цветном бульваре состоялся праздник для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Мероприятие 16-й год устраивает благотворительный Фонд Ирины Кудриной «Северная корона». Эту масштабную благотворительную акцию в этом году посетило 2500 воспитанников из 65 детских домов, специализированных школ-интернатов и коррекционных учреждений из 17 регионов России. Основная цель мероприятия — подарить своим подопечным незабываемый зрелищный праздник. В этот день на исторической арене легендарного цирка выступили не только знаменитые цирковые артисты и дрессированные животные, но и звездные друзья Фонда.
В этом году праздник поддержали: Валентин Юдашкин, Анна Тихомирова, Екатерина Андреева, Валерия, Нюша, Митя Фомин, Зоя Бербер, Альбина Джанабаева, Зара, M-BAND, «Дискотека Авария» и многие другие.
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Фото:пресс-служба