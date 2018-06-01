Как определить качество молока и почему нельзя покупать его «с рук»

1 июня — не только День защиты детей, но и Международный день молока. «Вечерка» решила выяснить, как выбрать в магазине качественное молоко и можно ли вообще найти действительно качественный продукт.

Своими знаниями о молоке, правилах его покупки и потребления с корреспондентом «ВМ» поделился главный редактор портала The DairyNews Михаил Мищенко . В первую очередь он отметил, что следует отринуть устаревший миф о том, что полезное и натуральное молоко следует покупать исключительно у знакомой бабушки, только что подоившей корову и залившей молоко в бидон.

— Следует понимать: выбирая в магазине любой более-менее известной торговой сети пакет молока, вы, вне зависимости от цены, в 99,99 процента случаев покупаете проверенный и соответствующий требованиям законодательства продукт, который совершенно точно не навредит вашему здоровью, — сказал Михаил Мищенко. — В то же время, нужно понимать, что, покупая молоко из бидонов и цистерн, у условной бабы Нюры по соседству, вы подвергаете свое здоровье колоссальному риску. В нем и антибиотики, и высокое содержание соматических клеток. Как правило, то, что продается в цистернах, — продукт, который не приняли молочные заводы.

— Сейчас очень модно говорить о веганстве, как надо вообще отказываться от молочного, но поговорите с диетологами, поговорите с врачами, которые реабилитируют молодых девушек, у которых из-за отсутствия кальция, животного жира и белка огромные проблемы со здоровьем. В частности, с репродуктивной системой. Родить они не могут. Отказываясь от целого ряда продуктов, молодые люди закладывают в себя бомбу замедленного действия, которая потом им сильно аукнется, — подытожил Михаил Мищенко.

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