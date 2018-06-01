Дочери Валерия Меладзе в стильных нарядах вместе вышли в свет

Как известно, у Валерия Меладзе большая семья. Сейчас он состоит в браке с Альбиной Джанабаевой, которая подарила ему двух сыновей: Константина и Лукаса. Также у него есть дочери от первой жены Ирины: 27-летняя Инга, 19-летняя Софья и 15-летняя Арина. У отца с наследницами прекрасные взаимоотношения. В прошлом году его старшая дочь сыграла роскошную свадьбу в Марокко со своим избранником Нори Вергизом, и Валерий Шотаевич даже спел для гостей на празднике.

А на днях девушки встретились. Они посетили модный показ в Москве. Инга опубликовала несколько снимков с мероприятия, на которых позирует с сестрами. В кадре старшая наследница Меладзе облачена в черные брюки-клеш и белую блузку, а София в пудрово-бирюзовые брюки, черную майку и пиджак в тон. Младшая из сестер в белый лаконичный костюм и кроссовки. Поклонники восхитились красотой девушек «Красотки», — отметили пользователи соцсети.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1792208197350450752_8089558"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.2483660130719)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.2483660130719)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Отметим, что семья Меладзе очень дружная. Этой зимой дочери приезжали к знаменитому отцу на шоу «Голос. Дети», где он был одним из наставников, чтобы его поддержать. Недавно Инга отдохнула со своим возлюбленным на острове Принсипи. По всей видимости, она только на днях вернулась в Москву и сразу решила встретиться с сестрами.