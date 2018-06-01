Ещё
Дочери Валерия Меладзе в стильных нарядах вместе вышли в свет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дочери Валерия Меладзе в стильных нарядах вместе вышли в свет 

Teleprogramma.pro 39 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Как известно, у Валерия Меладзе большая семья. Сейчас он состоит в браке с Альбиной Джанабаевой, которая подарила ему двух сыновей: Константина и Лукаса. Также у него есть дочери от первой жены Ирины: 27-летняя Инга, 19-летняя Софья и 15-летняя Арина. У отца с наследницами прекрасные взаимоотношения. В прошлом году его старшая дочь сыграла роскошную свадьбу в Марокко со своим избранником Нори Вергизом, и Валерий Шотаевич даже спел для гостей на празднике.
А на днях девушки встретились. Они посетили модный показ в Москве. Инга опубликовала несколько снимков с мероприятия, на которых позирует с сестрами. В кадре старшая наследница Меладзе облачена в черные брюки-клеш и белую блузку, а София в пудрово-бирюзовые брюки, черную майку и пиджак в тон. Младшая из сестер в белый лаконичный костюм и кроссовки. Поклонники восхитились красотой девушек «Красотки», — отметили пользователи соцсети.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1792208197350450752_8089558"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.2483660130719)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.2483660130719)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Отметим, что семья Меладзе очень дружная. Этой зимой дочери приезжали к знаменитому отцу на шоу «Голос. Дети», где он был одним из наставников, чтобы его поддержать. Недавно Инга отдохнула со своим возлюбленным на острове Принсипи. По всей видимости, она только на днях вернулась в Москву и сразу решила встретиться с сестрами.
Teleprogramma.pro: последние новости
Агата Муцениеце сделала официальное заявление о разводе с Прилучным Анастасия Стоцкая перестала скрывать лицо младшей дочери Максим Матвеев отметил год воздержания
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это грязно: мифы об анальном сексе37
Знаменитые дети, изменившие мир2
Что вам не простят ваши дети: тест3
Странные приспособления для женской груди3
Агата Муцениеце: «Наш брак стоит на паузе»1
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
03:46
Голливудские детки, которые позорят родителей
Дети Звёзды
06:36
Какие женщины распугивают мужчин
Психология
00:57
Девушек в купальниках перестали фотошопить
Мода
03:30
«Бесстыжая бабушка» Кондулайнен снялась голой
Звёзды
17:31
Звезды, которые застряли в образе
Звёзды
00:35
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
Звёзды
00:37
Фанаты спрашивают у Пынзарь, где ее грудь
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение