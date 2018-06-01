Неудивительно. Скотт Дисик зажигает с блондинкой на вечеринке Канье

Вчера Канье Уэст (40) устроил вечеринку в честь выхода своего нового альбома YE в Вайоминге.

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Kanye’s Album Listening Party @ Wyoming — Scott Disick 😂 @kimkardashian #kimkardashian

Публикация от Kim Kardashian Snapchats 🍑 (@kimksnapchats)

1 Июн 2018 в 3:29 PDT На мероприятии он, кстати, не скучал, а зажигал с неизвестной блондинкой. На фото, которые появились в Сети, Скотт обнимает девушку сзади.

Фото смотри здесь.

Кажется, Дисик снова взялся за старое. Напомним, Кортни рассталась с ним как раз из-за его многочисленных измен.

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Сейчас Скотт вот уже год встречается с Софией Ричи (19), а недавно пара и вовсе ездила на отдых с его детьми. Но, видимо, отношения флирту не помеха.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/neudivitelno-skott-disik-zazhigaet-s-blondinkoj-na-vecherinke-kane/