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Неудивительно. Скотт Дисик зажигает с блондинкой на вечеринке Канье
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Неудивительно. Скотт Дисик зажигает с блондинкой на вечеринке Канье 

Peopletalk 34 минуты назад
Фото: Peopletalk
Вчера Канье Уэст (40) устроил вечеринку в честь выхода своего нового альбома YE в Вайоминге.
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Туда прилетел и Скотт Дисик (35), который после 10-летних отношений с Кортни Кардашьян (39) стал почти членом семьи.
Kanye’s Album Listening Party @ Wyoming — Scott Disick 😂 @kimkardashian #kimkardashian
Публикация от Kim Kardashian Snapchats 🍑 (@kimksnapchats)
1 Июн 2018 в 3:29 PDT  На мероприятии он, кстати, не скучал, а зажигал с неизвестной блондинкой. На фото, которые появились в Сети, Скотт обнимает девушку сзади.
Фото смотри здесь.
Кажется, Дисик снова взялся за старое. Напомним, Кортни рассталась с ним как раз из-за его многочисленных измен.
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Сейчас Скотт вот уже год встречается с Софией Ричи (19), а недавно пара и вовсе ездила на отдых с его детьми. Но, видимо, отношения флирту не помеха.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/neudivitelno-skott-disik-zazhigaet-s-blondinkoj-na-vecherinke-kane/
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