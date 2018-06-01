«АиФ» — это классика! Газета отпраздновала 40-летие в ЦПКиО Екатеринбурга

Что нам снег?

Первый день лета «порадовал» Екатеринбург застенчивым снегом. Но это не смутило горожан, которые пришли в главный городской парк на праздник в День защиты детей. В квесте, вооружившись «дорожной картой», с энтузиазмом принимали участие и взрослые, и подростки, и малышня. Все гости парка были приглашены и на день рождения еженедельника « Аргументы и Факты ».

40 лет — тот прекрасный возраст, когда ты уже настолько зрел, что помнишь, как в классики играли едва ли не в каждом дворе, и ещё бодр, свеж и энергичен для того, чтобы показать класс в этой замечательной игре, пригласив современную ребятню на настоящий чемпионат. Участие в соревнованиях на призы «АиФ-Урал» стало одним из этапов квеста.

Надо сказать, что в чемпионате по классикам изъявили горячее желание участвовать не только дети. Их родители и даже бабушки и дедушки с большим удовольствием «вспоминали детство». «Эх, давненько я не брал в руки битку, — улыбнулся отец двух девочек-подростков Михаил Казанцев . — Лет двадцать, никак не меньше. Но мастерство с годами не чахнет! Учитесь, салаги!». Оказалось, что с классиками Михаил и правда «на ты». По его словам, в начальной школе прыгать с девчонками было «не по-пацански», а вот став постарше, мальчишки поняли, что виртуозность в этой игре — самый прямой путь к девчачьим сердцам.

А третьеклассница Соня Степанова до сих пор в классики не прыгала ни разу. Но это не помешало девочке принять участие в чемпионате и получить заслуженные призы. Вполне возможно, что благодаря Соне в её дворе эта весёлая игра возродится этим летом.

«Храню вам верность!»

«О, классики от классиков! — поприветствовал нас каламбуром Матвей Семёнович Ивлев, пришедший на праздник с внуком Никитой. — Читаю «Аргументы и Факты» 30 лет, храню вам верность. Сожалею только, что первый десяток лет вашей газеты упустил. Ну ничего, у нас с вами ещё столько интересного впереди. Что бы там злые языки про ближайшую «смерть» газет ни говорили. Молодёжь скоро от виртуальной жизни тошнить начнёт, и она снова возьмёт в руки книги и газеты. Помяните мое слово!».

Без ложной скромности, «АиФ»-именинник в этот день был искупан в комплиментах и поздравлениях. И мы поняли, сколько на самом деле у нас друзей. Один из них — знаменитый клоун Вовочка, а в миру герой наших публикаций Владимир Кадцын , решил поддержать «АиФ-Урал» и принять участие в празднике на правах принимающей стороны.

Вместе с нами и девочками из центра Уральского федерального университета «Волонтёры Урала» Вовочка встречал гостей, развлекал их фирменными фокусами, подбадривал самых маленьких участников чемпионата. А вместе с подростками клоун на ходу придумывал новые «фишки» игры в классики, например прыжки с биткой… на скейтборде.

Кроме симпатичных призов, которые пригодятся для летних развлечений, участники чемпионата по классикам получили возможность принять участие в розыгрыше десяти пар билетов на новую программу в Екатеринбургском цирке. Для победителей розыгрыша праздник с «АиФ-Урал» продолжится цирковым представлением уже в четверг, 7 июня.

Кстати

«АиФ-Урал» сердечно благодарит тех, кто помог нам в организации праздника. ЦПКИО, лучшего места для проведения чемпионата по классикам и найти было нельзя. «Волонтёры Урала», вы настоящие «маленькие хозяйки большого дома», на вас можно положиться. Гипермаркет «Сима-ленд», участники чемпионата были в восторге от призов. Екатеринбургский цирк, победители розыгрыша предвкушают яркие впечатления. ООО «Паркинг Град», благодаря вашей краске классики выдержали непогоду и остались в наследство парку.