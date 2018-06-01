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Жители Митина могут оформить документы на новорожденных «одним пакетом»
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Жители Митина могут оформить документы на новорожденных «одним пакетом» 

Управа района Митино 1 час назад
Фото: Управа района Митино
Специалисты помогут за один визит подать документы на получение: свидетельства о рождении, СНИЛС, полиса ОМС, заграпаспорта, свидетельства об установлении отцовства, регистрации по месту жительства, материнского капитала, а для многодетной семьи: удостоверения многодетной семьи, социальной карты, парковочного разрешения, пособий и льгот.
— В центрах госуслуг можно также получить социальную карту школьника, оформить первый российский паспорт и при необходимости получить или переоформить загранпаспорт, — рассказали в пресс-службе столичных центров госуслуг.
Для удобства малышей и их родителей во всех центрах оборудованы детские уголки, где маленьких москвичей ждут игрушки, цветные карандаши, веселые книжки с картинками и любимые мультики. Также в центрах можно найти развивающие книжки «Грамотный гражданин», в которых об услугах рассказано с применением правил русского языка.
Напомним, «Мои документы» работают ежедневно с 8 утра до 8 вечера. (ср)
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