Жители Митина могут оформить документы на новорожденных «одним пакетом»

Специалисты помогут за один визит подать документы на получение: свидетельства о рождении, СНИЛС, полиса ОМС, заграпаспорта, свидетельства об установлении отцовства, регистрации по месту жительства, материнского капитала, а для многодетной семьи: удостоверения многодетной семьи, социальной карты, парковочного разрешения, пособий и льгот.

— В центрах госуслуг можно также получить социальную карту школьника, оформить первый российский паспорт и при необходимости получить или переоформить загранпаспорт, — рассказали в пресс-службе столичных центров госуслуг.

Для удобства малышей и их родителей во всех центрах оборудованы детские уголки, где маленьких москвичей ждут игрушки, цветные карандаши, веселые книжки с картинками и любимые мультики. Также в центрах можно найти развивающие книжки «Грамотный гражданин», в которых об услугах рассказано с применением правил русского языка.

Напомним, «Мои документы» работают ежедневно с 8 утра до 8 вечера. (ср)