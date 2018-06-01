Екатерина Варнава настолько сильно похудела, что поклонники переживают за ее здоровье

Во многих интервью Екатерина Варнава говорила, что в ее жизни были разные периоды: одно время она считала себя не слишком стройной и мечтала сбросить вес, однако сейчас лишние килограммы артистке, похоже, не грозят. По мнению многочисленных подписчиков знаменитости, теперь Варнава выглядит уж слишком худой. Интернет-аудитория призывает Екатерину остановиться, иначе, по их мнению, последствия могут быть необратимыми.

«Ну худыха прям прихудыха!», «Что ты с собой сделала, Катя?», «Ну, наверное, не надо так обтягиваться, если худоба такая. Если это по состоянию здоровья, то желаю выздоровления, но если это просто осознанное похудение, то это уже страшно смотреть», «Катюша, девочка, поверь мне, это уже болезнь. Чем больше худеешь, тем больше хочется похудеть еще. Остановитесь. К хорошему это не приведет. Прошла сама через это», — обсуждали видео пользователи, где Варнава в облегающем черном топе и джинсах зажигательно танцует.

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Сама Екатерина предпочитает не обращать внимания на подобные разговоры. Собственный внешний вид она считает личным делом каждого отдельно взятого человека, а свою худобу — особенностью сценического образа.