В каких странах разрешено бить и насиловать женщин

Журнал Vogue Arabia поместил на обложке фотографию дочери покойного короля Садовской Аравии принцессы Хайфы бинт Абдалла Аль Сауд, сидящей за рулём красного кабриолета. Сам номер посвящён реформам наследного принца Мухаммеда бин Салмана в области женских прав. В частности, в конце июня ожидается снятие запрета на управление женщинами автомобиля.

Снимок с принцессой вызвал бурное обсуждение в сети. Совсем недавно в Саудовской Аравии арестовали как минимум 11 активисток, борющихся за права женщин. Четыре были выпущены через несколько дней, но о судьбе остальных задержанных ничего не известно. Пресса страны назвала арестованных активисток «предательницами» и «агентами посольств», но доказательств не представила.

Ограничений, которые существуют для женщин в Саудовской Аравии, много. Сейчас им запрещено не только водить автомобиль, но даже участвовать в спортивных соревнованиях. Наиболее тягостное ограничение связано с правилами опеки и попечительства, подразумевающих, что женщина должна получать разрешение у родственников-мужчин на образование, путешествия, хотя сейчас эти правила обещают отменить. Более того, женщину могут осудить, если она допустила изнасилование, оставшись наедине с мужчиной. Широко известна история 16-летней Амины Филали: в 2012 году девушка покончила с собой после того, как судья в качестве наказания определил обязанность выйти замуж за насильника.

Однако не только в одной Саудовской Аравии женщины серьёзно ограничены в правах. С 2006 года Мировой экономический форум в Давосе выпускает ежегодно доклад о ситуации с равноправием полов на всей планете. По данным экспертов, лучше всего в этой области дела обстоят в Исландии, Финляндии, Норвегии, Швеции и Дании. Хотя и там до полного равноправия ещё далеко — не всегда соблюдается принцип равной оплаты за один и тот же труд.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/E] Rahel Patrasso

Намного существенней проблемы в странах, где женщины имеют законодательно оформленные ограничения. В России женщин не берут во многие профессии. Например, они не могут быть водолазами. Но эти ограничения больше связаны с физическими нагрузками, нежели с дискриминацией.

Больше всего женщины ограничиваются в правах в Йемене. Здесь они вообще не могут выйти из дома без сопровождения мужчин. В судах показания женщин-свидетелей менее значимы, чем слова мужчин. В делах о супружеской измене свидетельства представительниц слабого пола не принимаются. Если женщина захочет обратиться с иском, то должна явиться на разбирательство в сопровождении минимум шести мужчин, которые смогут подтвердить личность заявительницы. Похожие правила существуют и в судах Мали.

Кроме того, в Мали, также, как в Конго, Либерии и Свазиленде, женщины при наследовании получают вдвое меньше, чем мужчины. В Свазиленде вдовы не могут управлять имуществом умершего супруга.

В Чили и Лесото женщины не имеют права владеть землёй. Если хозяин умирает, то его жена теряет участок, даже если и работала на нём много лет. Вдовы часто становятся бездомными, а многие жёны вынуждены терпеть побои супругов, боясь остаться без всего.

В Ливане, Бахрейне, Иордании, Кувейте и Омане мать не может передать свою национальность детям. Если отец араб, а мать иностранка, то ребёнок гарантированно получит гражданство. Если наоборот, дети будут считаться иностранцами. Соответственно, они будут вынуждены в течение жизни в полной мере платить за обучение, медицинскую помощь, не будут иметь права голоса на выборах и занимать некоторые должности. В Ливане 17 тысяч местных женщин вышли замуж за иностранцев. Их дети не могут работать инженерами, врачами и юристами. Такой дискриминационный закон был отменён в 2012 году в Египте, Алжире, Марокко, Тунисе, Йемене и Саудовской Аравии.

Global Look Press/ Xinhua /Mohammed Hani Ali Также в Ливане, как и на Мальте, мужчина избежит ответственности за изнасилование, если после этого женится на своей жертве. В Нигерии муж имеет право бить жену в «воспитательных целях».

Есть законодательные запреты, которые больше похожи на странность, нежели на реальную дискриминацию. Так, в американской Флориде разведённым и овдовевшим женщинам нельзя прыгать с парашютом по воскресеньям, а всем без исключения представительницам прекрасного пола запрещено разбивать более трёх тарелок в день. В штате Вермонт женщинам необходимо получить письменное разрешение от своих мужей, чтобы носить вставную челюсть. В итальянском городе Тропеа существует закон, который регулирует, кому можно находиться на пляже в раздетом виде, а кому нет. В законе говорится: «Женщинам, которые толсты, уродливы или некрасивы, запрещается появляться на пляже в раздетом виде». Этим правом пользуются лишь «молодые женщины, которые достойны того, чтобы превозносить красоту женского тела».