Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс ждут третьего ребенка

Еще несколько недель назад западные СМИ сообщали, что союз Блейк Лайвли (Blake Lively) и Райана Рейнольдса (Ryan Rodney Reynolds) на грани распада, как теперь осведомленные источники пишут, что в звездной паре ожидается пополнение. Как рассказала журналистам подруга актрисы, Блейк и Райан не планировали еще одного ребенка, поэтому новость о беременности Лайвли стала для них обоих сюрпризом, — интернет-издание Hollywoodlife.

Напомним, что звездные супруги уже воспитывают двоих дочерей. Старшая — Джеймс появилась на свет в 2012 году, а младшая Инес — в 2016 году. Во время второй беременности всегда стройная актриса и фотомодель располнела. Избавиться от лишнего веса оказалось непросто. На то, чтобы сбросить лишние килограммы, Блейк потребовалось 14 месяцев. При этом набрала она их за девять месяцев.

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Отметим, что на премьере второй части «Дэдпула» в Нью-Йорке актриса появилась в платье свободного силуэта с декором, отвлекающим внимание от талии, поэтому слухи о ее беременности кажутся вполне правдоподобными.