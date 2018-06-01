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Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс ждут третьего ребенка
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Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс ждут третьего ребенка 

Teleprogramma.pro 40 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Еще несколько недель назад западные СМИ сообщали, что союз Блейк Лайвли (Blake Lively) и Райана Рейнольдса (Ryan Rodney Reynolds) на грани распада, как теперь осведомленные источники пишут, что в звездной паре ожидается пополнение. Как рассказала журналистам подруга актрисы, Блейк и Райан не планировали еще одного ребенка, поэтому новость о беременности Лайвли стала для них обоих сюрпризом, — интернет-издание Hollywoodlife.
Напомним, что звездные супруги уже воспитывают двоих дочерей. Старшая — Джеймс появилась на свет в 2012 году, а младшая Инес — в 2016 году. Во время второй беременности всегда стройная актриса и фотомодель располнела. Избавиться от лишнего веса оказалось непросто. На то, чтобы сбросить лишние килограммы, Блейк потребовалось 14 месяцев. При этом набрала она их за девять месяцев.
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Отметим, что на премьере второй части «Дэдпула» в Нью-Йорке актриса появилась в платье свободного силуэта с декором, отвлекающим внимание от талии, поэтому слухи о ее беременности кажутся вполне правдоподобными.
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