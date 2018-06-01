Как (и главное — зачем) стать бессмертным: объясняет Сергей Фаге

Россиянин Сергей Фаге основал компании Mirror AI, «Островок» и TokBox, но большинству стал известен после того, как рассказал, что потратил 200 тысяч долларов на прокачку своего тела и интеллекта. В своей новой статье он рассказал, как планирует обрести бессмертие и сверхинтеллект. Мы кратко пересказываем текст.

Основы подхода

Сергей утверждает, что основы его подхода таковы:

«Кристально ясное и устойчивое долгосрочное видение. Я твердо придерживаюсь своих взглядов, редко их меняю и вижу их как цели «навсегда». Мое долгосрочное видение — моя суть, центральный компонент моей личности, мой «икигай» и причина просыпаться по утрам.

Колоссальное долгосрочное видение можно по цепочке превратить в простые ежедневные задачи: долгосрочные задачи — десятилетние — годовые — квартальные — еженедельные и ежедневные.

Свести к минимум ерунду, не позволяющую реализовывать мои долгосрочные задачи. Я делегирую, плачу, игнорирую и так далее; способы не важны. Важно выкинуть все, кроме того, что прямо или косвенно вкладывает в долгосрочные цели».

Долгосрочные цели

«Автор уверен, что «жизнь, прожитая без больших и интересных долгосрочных целей, это просто какое-то унылое говно». Поэтому он рассказывает о своих целях:

«Стать бессмертным постчеловеком-богом;»

«основать одну из компаний-платформ, которая приведёт человечество к Сингулярности;

помочь нам превратиться в бессмертных постлюдей-богов, выкинуть наши биологические ограничения, расселиться по вселенной;

быть лидером в этой трансформации;

убедиться, что мои ценности (свобода и поиск знаний) станут главными ориентирами будущего;

провести это бесконечное будущее в бесконечном поиске новых знаний, большей свободы».

Также он предлагает инструкцию, как составить долгосрочные цели самому:

«подумать, какими аксиомами вы руководствуетесь в жизни;

понять, какие есть препятствия достижению ваших ключевых ценностей;

итерировать до того момента, как почувствуете, что эти цели вас глубоко устраивают».

Сверхинтеллект и бессмертие

Сергей считает, что с «в ближайшие 30-100 лет часть людей сможет обрести бессмертие и сверхинтеллект. Это случится с вероятностью, которая стремится к 100%. Единственное, что это предотвратит — если человечество себя уничтожит». Как это произойдет:

«Вскоре мы сможем подключать к мозгу искусственные устройства, эмулирующие нейроны. Эта задача — уже скорее инженерная, а не научная проблема. Сложная проблема, да. Но за 30-50 лет мы ее решим.

Мозг обладает мощным свойством пластичности и будет интегрировать в себя эти дополнительные искусственные нейроны. Таким образом, можно будет расширять кору головного мозга. И затем добавлять дополнительные физические ресурсы (сенсоры, дополнительные тела, резервные копии). Это мы уже делаем, кохлеарный имплант — отличный пример.

Если эти ресурсы добавлять постепенно, то организм интегрирует их без потери изначальной идентичности и самосознания. Такие организмы станут по-настоящему бессмертными, обладающими сверхразумом постчеловеческими «богами» по сравнению с современными людьми. Разница между этим организмом и человеком будет больше, чем между человеком и муравьем.

Если кто-то попытается помешать возникновению постлюдей, то это приведет к катастрофическим конфликтам. Потому что попытка помешать кому-то обрести бессмертие — равноценна убийству».

Что делать с бессмертием?

«Через 500 лет я бы хотел заниматься строительством суперколлайдера размером с Солнечную систему для моделирования черных дыр. Или пытаться понять, как координировать межзвездную цивилизацию с учетом ограничений, которые накладывает скорость света. У меня будут миллионы лет на решение этих задач. И скучно не будет никогда. Потому что мои цели бесконечны.

Последний факт важен в контексте счастья. Многие люди ставят перед собой конечные, достижимые задачи, делая их смыслом своей жизни. Заработать денег. Купить дом. Завести детей. И когда они достигают этих целей, то разочаровываются. Их дофаминергическая система приспосабливается. Как и должна делать. И они понимают, что смысл не достигнут.

Единственный способ наполнить свою жизнь смыслом — поставить перед собой бесконечные цели. Бесконечно к ним стремиться. Получать удовлетворение от самого этого бесконечного процесса.

Это беспроигрышное решение. Вне зависимости от того, удастся ли мне воплотить свои цели, жизнь с наличием глубокого долгосрочного смысла намного интереснее». Как превратить долгосрочные цели в конкретные ежедневные действия

«Стратегия сводится к трём элементам: строить логическую цепочку, отталкиваясь от долгосрочных целей, сосредоточиться на инструментальных целях, постоянно искать конкретные задачи, которые можно сделать».

А именно:

Выписать несколько целей на десятилетие.

Определить от трёх до пяти основных направлений на год.

Отобрать от трёх до пяти задач на квартал.

Каждые две-три недели проводить оценку прогресса.

Начинать каждый день с написания в блокноте четырёх вещей, которыми должен заняться сегодня.

Определять, за что конкретно приняться в тот или иной день, исключительно по настроению.

В эти списки попадает не только карьера, но и здоровье, друзья и прочее: «многие думают, что работу и жизнь нужно разделять. Это глупая иллюзия».

Как не заниматься бесполезной ерундой

«Я регулярно провожу оценку того, как трачу время и (что ещё важнее) энергию. Для этого я пересматриваю календарь, анализирую информацию с электронных устройств и так далее. Я спрашиваю себя: «Может ли это действие способствовать реализации моих долгосрочных задач?» Если ответ: «Fuck yes!», — всё в порядке. Если ответ не «Fuck yes!», надо это выкидывать. Есть сомнения? Выкидываем.

«Обычно всё делается так», «что люди-то подумают?» или «каждому приходится это делать» — мне на эти аргументы вообще наплевать. Зачем мне вести себя так, как другие люди? Я не хочу быть такими, как они. Например, если я не могу избежать очереди в аэропорте, я агрессивно влезу в неё и проигнорирую раздающиеся в мой адрес жалобы.

Инвестируйте в самосознание. Медитация, книги и всякие другие вещи, про которые вы можете почитать в англоязычных версиях моих статей, — всё это помогло мне понять, чем и почему мне нравится заниматься. А это помогает понять, что действительно важно, а что нет».

Что нужно исключить из жизни

Сергей уверен, что необходимо исключить из жизни незнакомых людей, тех, кто не наполняет энергией, длинные совещания, конференции, социальные сети, общение в мессенджерах и по электронной почте, новостные СМИ, погоню за сексом («большинство людей (и, соответственно, большинство женщин) мне не очень интересны. И не желаю тратить ценные нейроны, энергию и время, которые я мог бы отвести на сон, — на погоню за женщинами тупо ради того, чтобы потрахаться или потешить эго»), алкоголь, трату времени в дороге, походы за покупками, стресс по мелочам, уборку и мытье посуды, очереди.

Источник: vc.ru