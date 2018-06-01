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Нового возлюбленного Светланы Бондарчук сравнивают с ее бывшим мужем
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Нового возлюбленного Светланы Бондарчук сравнивают с ее бывшим мужем 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В марте 2016 года Светлана Бондарчук объявила о своем разводе с Федором Бондарчуком, с которым более 20 лет прожила в браке и родила двоих детей. Чуть меньше чем через полгода стало известно, что режиссер встречается с молодой актрисой Паулиной Андреевой. Светлане же приписывали романы со многими звездными мужчинами, однако до недавних пор ни один из них так и не был подтвержден официально.
Лишь в январе этого года стало известно, что модель и редактор одного из отечественных изданий состоит в отношениях с фотографом Сергеем Табуновым. Первую совместную фотографию влюбленных в микроблоге опубликовала близкая подруга Светланы — Надежда Оболонцева. Впрочем, с недавних пор и сама знаменитость публикует в Instagram кадры с любимым мужчиной. «Табунов! С днем!», — коротко подписала Бондарчук серию снимков с дня рождения Сергея, а ее многочисленные поклонники пришли к выводу, что новый избранник Светланы поразительно похож на его бывшего мужа в молодости.
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"Он прям на Федьку молодого похож", «Копия Бондарчук, правда», «Я поначалу и не узнала, думала Бондарчук», «Классно смотритесь вместе», — обсуждали пользователи соцсети. А как кажется вам, есть сходство между мужчинами?
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