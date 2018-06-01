Как определить лжеца по одному фото

Обманывают все, но обманутым быть не хочет никто. Исследователи из Университета Рочестера, Нью-Йорк, использовали технологии машинного обучения чтобы понять, как именно выглядит лжец. Результатами, при должной практике, воспользоваться сможет каждый.

В основном, ИИ подмечал рассинхронизацию мимики врущего человека. Глаза лжеца часто остаются неподвижны, тогда как рассказывая правдивую историю люди непроизвольно и едва заметно щурятся, вспоминая детали.

Кроме того, при лжи человек напрягает мимические мышцы чуть-чуть сильнее. Собеседник может заметить это лишь на подсознательном уровне — знаете, то самое ощущение, когда чуешь подвох, но не понимаешь в чем он.

А еще лжецы практически не умеют воспроизводить знаменитую улыбку Дюшена. По классификации, именно она считается наиболее искренней. Отличается от всех прочих тем, что при ней в работу включаются расположенные вокруг глаз мышцы — буквально глаза улыбаются.