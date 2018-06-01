Лето на «Сплетнике»: Пэрис Хилтон загорает в бикини на Сен-Бартелеми в ожидании свадьбы брата Баррона

Карельские вести: последние новости

В России с 1 июня начнется эксперимент по маркировке обуви

Женщина пыталась исправить язык своих попугаев, но не ожидала такого результата!

Лето на «Сплетнике»: Кендалл Дженнер и Кортни Кардашьян отдыхают вместе и делятся снимками в бикини