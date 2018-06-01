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Лето на «Сплетнике»: Пэрис Хилтон загорает в бикини на Сен-Бартелеми в ожидании свадьбы брата Баррона
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Лето на «Сплетнике»: Пэрис Хилтон загорает в бикини на Сен-Бартелеми в ожидании свадьбы брата Баррона 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Пэрис Хилтон Пэрис Хилтон и все члены ее семьи готовятся отпраздновать свадьбу Баррона Хилтона и Тессы фон Вальдердорфф. Родственники пары уже прилетели на Сен-Бартелеми, где наслаждаются ярким солнцем на пляже в преддверии торжества. Пэрис устроила фотосессию в купальнике из коллаборации My Little Pony и Moschino. 37-летняя американская знаменитость дополнила яркий пляжный комплект подходящими аксессуарами: мини-сумкой для серфинга Chanel и солнцезащитными очками. Такие же очки с оправой в форме белых сердец надели Тесса фон Вальдердорфф и Ники Ротшильд. Родная сестра Пэрис тоже коротает время накануне свадьбы брата на пляже и делится кадрами в Instagram.
Пэрис Хилтон Жених Пэрис, 33-летний актер Крис Зилка, скорее всего, стоял за кадром и был автором снимков своей девушки на Сен-Бартелеми. Влюбленные не расстаются: в прошлом месяце они вместе были замечены на гала-вечере amfAR в Каннах. Похоже, следующей свадьбой, на которой соберется вся семья, станет как раз свадьба Пэрис и Криса.
Ники Ротшильд
Тесса фон Вальдердорфф и Баррон Хилтон
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