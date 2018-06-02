«У нее явные проблемы с ногами»: Эмилии Кларк посоветовали обратиться к ортопеду

Восхитительная в своей непосредственности актриса Эмилия Кларк вновь стала центром внимания, когда появилась на светском мероприятии в элегантном черном наряде. Однако интернет-пользователи были далеки от того, чтобы похвалить телезвезду за удачный вечерний лук, ведь весь ее образ был безнадежно испорчен неумело выбранной позой на фотоколле.

Эмилия Кларк неизбежно превращается из скромной актрисы в настоящую звезду Голливуда. Ее имя все чаще мелькает на страницах светских хроник, а за ее образами с жадностью следят не только поклонники, но стилисты по всему миру. Нельзя не отметить, что девушка с достоинством встретила брошенный ей вызов и удивляет все более новыми стильными выходами в свет. Кажется, что для Кларк нет ничего невозможного и она способна выглядеть идеально буквально в любом стиле.

Так, на днях мать драконов появилась в Нью-Йорке на светской вечеринке American Songbook Gala в Линкольн-центре в черном облегающем миди-платье без бретелек, которое было удачно дополнено накинутым на плечи укороченным жакетом с окантовкой из темно-синего бархата. Завершили звездный стиль черные туфли-лодочки на невысоком каблуке.

Казалось бы, что такой идеально продуманный образ блондинки просто не мог вызвать нареканий в сети. Однако это не так. Интернет-пользователи весьма категорично отреагировали на новые снимки Эмилии, назвав их сплошным разочарованием не из-за вещей, а из-за позы звезды «Игры престолов».

«У нее стопа внутрь выгнута. Это нормально?» «Ужасная поза. Ноги будто сами по себе» «Ей надо к ортопеду. У нее же косолапие» «Научите ее нормально стоять. Она же звезда» «У нее явные проблемы с ногами» «Может она подвернула ногу? Иначе почему ее так скрутило?» «Ноги что не сдвигаются? Как каракатица…»