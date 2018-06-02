Роды стоя: преимущества, недостатки и отличие от традиционных родов

Как раньше

Оказывается, рожать горизонтально женщины начали каких-то там 300 лет назад. До этого в большинстве стран практиковались исключительно вертикальное родоразрешение — сидя и даже стоя. Помните фильм «Парфюмер»? Выглядело все это в Средневековье действительно примерно так, ведь мало кто мог позволить себе повитух и отдельную комнату. В Голландии кстати до 19 века стул для родов являлся обязательной частью приданого. А во Франции до 16 века женщины рожали на четвереньках. Да и в России роженицы крайне редко укладывались на кровать. Здесь, правда, как обычно не обошлось без традиций: рожающей женщине нужно было отпереть в доме все замки, развязать все узлы и перешагнуть через все пороги, — в общем, сделать все, чтобы как можно активнее провести схватки. Но пару веков назад, как гласит легенда, один французский король любил наблюдать, как рожают его фаворитки, поэтому роды специально для него начали принимать горизонтально. Медикам в таком положении женщины гораздо удобнее контролировать процесс появления младенца, поэтому постепенно роды лежа стали нормой. Пока около тридцати лет назад в США и Европе вновь не вспомнили о том, что рожать вертикально тоже можно. Сейчас альтернативное родоразрешение постепенно завоевывает популярность в разных странах, в том числе и в России. Правда, вертикальные роды у нас пока организуются исключительно за деньги.

Почему именно так?

Когда опытные мамы рассказывают о вертикальных родах, обычно отмечают относительную безболезненность процесса по сравнению с родоразрешением лежа. Но это зависит от индивидуальных особенностей роженицы, в то время как ряд других преимуществ признан уже специалистами:

В положении лежа матка оказывает сильную нагрузку на крупные сосуды, это ухудшает кровоснабжение в организме матери и ребенка. При вертикальных родах такого быть не может, а значит, уменьшается риск возникновения у плода гипоксии. Считается, что в вертикальном положении шейка матки раскрывается быстрее, и родоразрешение проходит легче из-за равномерного распределения нагрузки внутри. Разница между традиционным и вертикальным способами составляет около трех часов, что экономит силы женщины для потуг. Засчет того, что малыш выходит равномерно, да к тому же еще и быстрее, благодаря гравитации, существенно уменьшается вероятность получения им родовой травмы. При таком способе медики практически никогда не применяют щипцы или вакуум для извлечения младенца. Кровопотеря при родах сидя также уменьшается, да и женщина в этом положении может сама видеть процесс появления малыша на свет и даже его контролировать. Кроме того, в вертикальном положении проще тужиться, ведь включаются не только брюшные мышцы, но и мускулатура всего корпуса, ног и таза. Потуги продуктивнее, мягче и плавнее, и это — главное преимущество таких родов. После выхода младенца новоиспеченная мама берет его и прикладывает к груди. Послед она рожает сидя, с ребенком на руках. За счет этого плацента отходит намного быстрее, ведь при сосании малышом груди матка сокращается автоматически. Вертикально родившиеся малыши выше оцениваются по шкале Апгар.

Есть и ряд недостатков:

Вертикальные роды сложнее для медицинского персонала, поэтому они пока что остаются платными. Медикам сложно контролировать процесс выхода малыша из мамы и оказывать медицинскую помощь. Роды в таком положении делают практически невозможным применение анестезии. Конечно, опытный врач сможет сделать «эпидуралку» так, чтобы боль не чувствовалась, а ноги слушались, но неизвестно, как повлияет такое обезболивание на саму роженицу. Вертикальные роды запрещены при осложненной беременности, преждевременных и повторных родах (так как они могут быть стремительными). Вопреки желанию беременной женщины, нет никакой гарантии, что вертикальные роды действительно подойдут ей. Разобраться в том, удобна ли такая позиция при схватках и потугах в конкретном случае, можно уже непосредственно в родах.

Вертикальные роды — как это?

Вертикальные роды — исключительно партнерские. Кто-то — муж, другой близкий человек или акушерка — должны быть рядом и поддерживать роженицу сзади. При этом у роддома, практикующего вертикальные роды, должна быть соответствующая лицензия и подготовленные для этого специалисты.

На самом деле существенно при вертикальных родах отличаются второй и третий периоды, ведь в первом многие роженицы и так предпочитают двигаться, а не лежать. Во время схваток будущая мама может делать, что сама захочет, принимать любое положение. Во втором периоде она выбирает комфортную для себя позицию — на корточках, на коленях или сидя на специальном стуле с отверстием в центре. На обычной кушетке женщина может расположиться на коленях лицом к спинке, наклонившись вперед. Медики контролируют процесс появления малыша на свет и принимают его внизу. Но если требуется медицинская помощь или срочное вмешательство, роженица тут же принимает горизонтальное положение.

Третий период родов женщина проводит также сидя, только уже с младенцем на руках. Она сразу прикладывает кроху к груди и ждет, пока отпульсирует пуповина. Тем временем под действием силы тяжести и рефлекторных сокращений матки послед выходит быстро и довольно легко. Затем за состоянием мамы и малыша, как при любых родах, наблюдают специалисты.

Как подготовиться?

В первую очередь, конечно, проконсультироваться со своим врачом, нет ли каких-либо противопоказаний для того, чтобы рожать не горизонтально. Далее — найти роддом, который располагает всем необходимым для вертикальных родов — от оборудования до персонала. Также специалисты настоятельно рекомендуют будущей маме заранее изучить все возможные при вертикальных родах позиции и не останавливаться на какой-то одной, так как неизвестно, что в процессе родоразрешения действительно окажется менее болезненным и более комфортным. Рассмотрим разные варианты:

Сидя на корточках. Считается идеальной для вертикальных родах позицией: мышцы промежности расслаблены, полость таза расширена, и даже если малышу сложно было бы пройти через неширокий таз мамы в горизонтальном положении, то пройти вертикально у него шансов больше. Эта поза снимает у рожающей женщины боль в пояснице и немного ускоряет роды, потому что под давлением головы ребенка шейка матки раскрывается быстрее, а схватки становятся интенсивнее. Не стоит все время принимать это положение в первом периоде, потому что ноги могут устать. А вот когда начнутся потуги, самое время сесть на корточки и тужиться. Колени при этом лучше широко развести в стороны, и локтями упереться в ноги. Отдыхать между потугами можно, стоя на четвереньках. На корточках с партнером, который будет стоять сзади и поддерживать роженицу. Для этого ему необходимо будет опереться о стенку, спинку кровати или сесть на стул. Такая помощь позволит женщине уменьшить нагрузку на ноги и меньше утомляться в процессе родов. Стоя на корточках при поддержке партнера. Ноги нужно развести на ширину плеч и как бы повиснуть на своем помощнике, который будет поддерживать роженицу сзади. Живот при этом расслаблен, ноги почти не напрягаются. Многим женщинам удобнее при этом немного раскачиваться в стороны, говорят, при этом уменьшается боль. Эта позиция максимально использует силу гравитации, да и малышу по расслабленным родовым путям легче проходить. Стоя на одном колене, вторая нога при этом стоит, как на корточках. Ноги можно периодически менять, засчет чего они не будут сильно уставать. В этой позе очень удобно покачиваться и переходить в другие положения. Считается, что в такой позиции можно несколько замедлить роды. \ Коленно-локтевая позиция. Если в этом положении наклониться и опустить голову ниже уровня таза, схватки покажутся менее болезненными, а желание тужиться уменьшится.

Еще раз отметим, что вне зависимости от того, выбрали вы горизонтальные роды или вертикальные, первый период все-таки лучше проводить в движении, останавливаясь только в моменты схваток. Так и отвлечься можно, и малышу легче продвигаться по родовым путям. Поэтому занимать какую-либо позицию стоит уже на потугах для непосредственного рождения ребенка и последа. Роженица может также принять позу полусидя или лежа на боку, чтобы медикам было удобнее контролировать процесс. В таком случае можно в любой момент сменить положение на вертикальное, если так покажется легче и комфортнее.

Противопоказания для вертикальных родов

Не всем женщинам врачи разрешат рожать вертикально. Если беременность была с осложнениями, то вряд ли гинеколог даст согласие на нетрадиционное родоразрешение. Противопоказанием станут и проблемы со здоровьем мамы или малыша, клинически узкий таз роженицы или крупный плод, а также необходимость в хирургическом рассечении промежности.

При вертикальных родах проблематичным становится любое медицинское вмешательство в процесс родов, ведь женщина сама контролирует процесс появления малыша на свет, а медицинские работники просто наблюдают и принимают ребенка. Отсюда вытекает еще один ряд противопоказаний. Вертикальные роды не разрешены женщинам с проблемами артериального давления, так как зачастую таким пациенткам необходимо все три периода проводить горизонтально. Кроме того, тазовое предлежание плода являются еще одним поводом для отказа будущей маме в таких родах — малыша, лежащего на попе, принимают немного иначе, чем младенца, расположенного в утробе на голове.

В остальных случаях, вероятнее всего, гинеколог, который ведет беременность, не будет против родов в вертикальном положении.

Как показывает статистика, при традиционных родах в горизонтальном положении роженицы получают травмы в 5% случаев, при вертикальных же — в 1%. В 25% всех родов лежа появляется необходимость разрезать промежность женщины, при вертикальном родоразрешении этот показатель равен всего 5%. Также специалисты отмечают, что повреждения влагалища или шейки матки при родах сидя могут появиться только при их неправильном строении. Впрочем, решение о том, в каком положении рожать, принимает даже не сама роженица, а, как бы это странно ни звучало, ее малыш. Именно он, появляясь на свет, укажет маме верное положение в родах. И женщина сразу поймет этот сигнал, не зря же состояние роженицы в самый важный момент ее жизни врачи так часто сравнивают с трансом.